“Fuscaldo Sun Spirit” scalda i motori: svelato alla Cittadella Regionale il programma della terza edizione

Si è svolta oggi, lunedì 22 giugno, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Fuscaldo Sun Spirit”. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dettagli del programma che animerà il borgo del Tirreno cosentino nelle giornate del 26 e 27 giugno. La manifestazione si propone come momento di confronto e valorizzazione per il comparto dei liquori, degli amari e dei distillati calabresi, riunendo diverse aziende e produttori del territorio regionale.

Il calendario della due giorni prevede tavoli tecnici, talk tematici e masterclass con professionisti del settore. Tra le iniziative previste, l’area gastronomica dedicata ai prodotti De.Co. di Fuscaldo, la cena medievale e il percorso di degustazione vitivinicola curato da “Carpe Wine”. Spazio inoltre al concorso “Spirito d’Autore”, la cui giuria sarà presieduta da Ulric Nijs (direttore di Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles) per decretare il signature cocktail della Riviera di San Francesco in collaborazione con il Consorzio Terredamare. Al fine di garantire l’accessibilità dell’evento, le attività in programma a Fuscaldo saranno supportate dal servizio di traduzione in LIS a cura di Federica Sirianni.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista Rachele Grandinetti che ha coordinato i contributi dei relatori a partire dal sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea: “Ogni volta che organizziamo un evento abbiamo l’ambizione della qualità”, ha dichiarato il primo cittadino. “Deve servire a ognuno di noi a cambiare la narrativa della nostra regione, per capire quanto siamo stati fortunati a nascere qui”.

Successivamente ha preso la parola l’assessore regionale Gianluca Gallo, il quale ha sottolineato: “La manifestazione ci ricorda come nel settore, in particolare in quello degli amari, deteniamo il primato assoluto nazionale con oltre il 50% del mercato, grazie all’impegno di grandi e piccole aziende che si cimentano nel comparto con grandi risultati”. Gallo ha poi posto l’accento sul tema della biodiversità, definendola “un primato che la nostra regione detiene a livello mondiale”.

Spazio poi a Carmine Scrivano, consigliere del comune di Fuscaldo con delega alle attività produttive e ideatore originario della manifestazione. Scrivano ha illustrato nel dettaglio il programma di quest’anno e ha ringraziato tutti quanti concorrono alla realizzazione dell’evento, a cominciare dalla Regione Calabria e dall’Arsac. Nel corso del suo intervento, ha anche ricordato come l’intero progetto “Sun Spirit” sia nato proprio dall’esperienza di Fuscaldo, un percorso che oggi cresce e va avanti grazie al lavoro sul business development e sul marketing firmato insieme ad Andrea Napoli di AN Consulting.

Al tavolo dei relatori è intervenuto Pierpaolo Trapuzzano (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ha anticipato il tema del talk in agenda il 27 giugno a Fuscaldo, incentrato sull’importanza delle certificazioni e sulle novità del settore che possono concretamente aiutare i produttori in questo percorso di crescita.

Raffaele Scarfone ha invece raccontato la genesi del format “Carpe Wine”, nato “con la volontà di portare attraverso gli eventi un’idea diversa di vino: non solo un calice da mescere ma una storia da raccontare”. Con questo spirito il percorso sarà presente a Fuscaldo con 10 aziende e 5 sommelier pronti a far vivere ai visitatori una vera e propria wine experience.

È poi seguito l’intervento del giovane Antonio Pollola, 13enne di Fuscaldo e appassionato di enogastronomia, che porterà alla manifestazione il suo “sarAI”, un progetto incentrato sul legame tra territorio e intelligenza artificiale.

Infine, Francesca Giglio (Università Mediterranea di Reggio Calabria) ha illustrato il lavoro realizzato con un gruppo di 19 studenti dei corsi di laurea di Architettura e di Design. Un’esperienza di confronto tra progetto, comunicazione e territorio in un’ottica di allestimento, che ha portato alla realizzazione di sagome tematiche. Le opere vincitrici di questo speciale contest saranno ufficialmente realizzate proprio per l’edizione 2026 dell’evento.