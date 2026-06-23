Premio internazionale al Piria di Rosarno e alla sua dirigente: scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo e Senior Ambassador

Un prestigioso riconoscimento per la dirigente scolastica professoressa Mariarosaria Russo,nominata Senior Ambassador del Parlamento Europeo, protagonista di un significativo successo nel panorama dell’istruzione e dell’internazionalizzazione scolastica. Per la seconda volta consecutiva, infatti, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno ha ottenuto il titolo di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo nell’ambito del programma EPAS (European Parliament Ambassador School), iniziativa promossa dal Parlamento Europeo per avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni comunitarie e ai valori fondanti dell’Unione Europea. Un riconoscimento che rappresenta soprattutto il premio ad una leadership educativa autorevole, lungimirante e fortemente orientata all’innovazione. La professoressa Russo, con professionalità, passione e autentico spirito europeo, ha saputo trasformare il percorso EPAS in una concreta esperienza di crescita culturale e civica per l’intera comunità scolastica. Sotto la sua guida, l’Istituto ha promosso numerose attività di approfondimento sui temi della cittadinanza europea, della democrazia, dei diritti e delle opportunità offerte dall’Unione ai giovani. Dibattiti, momenti di confronto, iniziative formative e attività di traduzione online in lingua inglese e francese hanno coinvolto attivamente docenti e studenti, favorendo la diffusione di una cultura europea fondata sulla partecipazione, sull’inclusione e sul dialogo interculturale. Particolarmente sintomatico il ruolo svolto dagli studenti, attori del progetto e insigniti del titolo di Junior Ambassador. Attraverso attività di ricerca, lavoro di gruppo e confronto sui temi europei, i giovani hanno sviluppato una forte consapevolezza del proprio ruolo di cittadini internazionali. Il rinnovo della certificazione EPAS conferma non solo l’eccellenza del lavoro svolto quotidianamente dall’intera comunità scolastica, ma testimonia anche la capacità della dirigente Mariarosaria Russo di promuovere percorsi educativi innovativi e opportunità formative di alto profilo, facendo del “Piria” una realtà di riferimento nel campo dell’internazionalizzazione. Un risultato che premia l’impegno, la visione strategica e la costante dedizione della dirigente, confermando l’Istituto “Raffaele Piria” tra le scuole più dinamiche, inclusive e attente alle sfide del presente e del futuro, nella consapevolezza che formare cittadini europei significa investire concretamente nella crescita della società. “Essere nuovamente riconosciuti come Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, dichara la Russo,insignita per la seconda volta del titolo onorifico di Senior Ambassador,non costituisce soltanto un rilevante traguardo istituzionale, ma la riprova di una visione educativa specifica: credere nella formazione dei nostri giovani medmei consapevoli e capaci di sentirsi protagonisti di un’Europa fondata sui valori della pace, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Questo premio testimonia che investire nella cultura europea significa investire nel futuro delle nuove generazioni e nella crescita civile della nostra società”.