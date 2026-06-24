Agrocepi Calabria protagonista a Roma per il forum nazionale “Le Nostre IDEEE per l’Italia”

Agrocepi Calabria ha partecipato con una qualificata rappresentanza istituzionale e tecnica al forum nazionale “Le Nostre IDEEE per l’Italia”, svoltosi presso il Centro Congressi Cavour di Roma e promosso da CEPI, Agrocepi, Acli Terra e Fenapi, con il partner BPER Banca.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, organizzazioni di rappresentanza e mondo produttivo sui temi dell’economia, dello sviluppo, della competitività e delle prospettive future del sistema imprenditoriale italiano ed europeo.

A rappresentare Agrocepi Calabria sono stati Cristian Vocaturi e Francesco Turano, espressione dei vertici della presidenza e della vicepresidenza regionale dell’organizzazione, affiancati da Rocco Di Benedetto, coordinatore tecnico dei progetti di filiera di Agrocepi Calabria e componente dello staff tecnico nazionale di Agrocepi. Una presenza che conferma l’impegno della struttura calabrese nel contribuire alla definizione di strategie e proposte a sostegno delle imprese e del comparto agroalimentare.

Particolarmente significativo il ruolo svolto da Cristian Vocaturi che, oltre a rappresentare Agrocepi Calabria, ricopre l’incarico di Vice Presidente Vicario Nazionale di Agrocepi. In tale veste ha avuto una funzione centrale nell’organizzazione e nel coordinamento dell’iniziativa, contribuendo alla costruzione di un confronto che ha coinvolto autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico e produttivo.

“La presenza di Agrocepi Calabria a questo importante appuntamento nazionale conferma la volontà di portare all’attenzione dei tavoli di confronto le esigenze delle imprese e delle filiere produttive del territorio, favorendo un dialogo costante tra livello regionale e nazionale”, evidenziano i rappresentanti regionali dell’organizzazione.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e sistema bancario, promuovendo nuove opportunità di sviluppo, investimenti e innovazione a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano.

La partecipazione della delegazione calabrese conferma il percorso di crescita e consolidamento di Agrocepi Calabria, sempre più impegnata nel rappresentare le istanze delle imprese, sostenere la costruzione di filiere organizzate e contribuire alla definizione di proposte concrete per la crescita economica e produttiva della Calabria e dell’intero Paese.