Capellupo replica a Riccio: “Su Catanzaro Servizi solo propaganda, i lavoratori meritano rispetto”

“Leggo con stupore l’ennesima uscita del consigliere Riccio. Passa da un argomento all’altro e su ognuno riceve risposte pubbliche alle quali non sa replicare e pesanti insulti dai cittadini sui social. Fa tutto alla ricerca di un po’ di visibilità che offuschi il suo ennesimo cambio di casacca dalla Lega a Vannacci.

Oggi attacca su Catanzaro Servizi con una nota che, ancora una volta, utilizza i lavoratori e le loro famiglie per una polemica politica sterile e strumentale. Ricordo a Riccio che il mio approccio verso la Catanzaro Servizi è sempre stato di estrema responsabilità e non ho mai avuto parenti o migliori amici tra i suoi lavoratori, consulenti o dirigenti.

A Riccio chiedo innanzitutto rispetto. Rispetto per decine di dipendenti che ogni giorno, con professionalità e sacrificio, garantiscono servizi essenziali alla città al fianco dei lavoratori comunali.

Colpisce che a parlare sia proprio chi, come dimostrano gli atti dell’ultimo Consiglio comunale, ha preferito abbandonare l’Aula anziché votare i provvedimenti che prevedevano nuovi servizi e maggiori risorse economiche proprio alla Catanzaro Servizi. Così sono tutti bravi, caro Riccio: si alimentano dubbi all’esterno, si gioca sul dramma di famiglie e poi si evita di assumersi la responsabilità delle scelte quando arriva il momento del voto.

Riccio è stato una figura di primo piano dell’amministrazione Olivo e sulla vicenda Parco Romani ha scelto il silenzio, perché? È stato per oltre dieci anni uno dei principali riferimenti politici dell’amministrazione Abramo senza mai alzare la voce sulle assunzioni, sulle consulenze e sui massicci aumenti di livello concessi a poche settimane dalle elezioni. Perché? Per oltre vent’anni di presenza in Consiglio comunale, Riccio è stato protagonista di tutte le principali stagioni politiche della città, schierandosi di volta in volta con chi riteneva potesse offrirgli una convenienza politica: da Ciconte a Scopelliti, da Traversa ad Occhiuto. Ma sulla Catanzaro Servizi, come sul Comune di Catanzaro, non si ricorda mai una sua proposta seria. Perché?

Un lungo percorso il suo che, purtroppo, coincide con il progressivo declino di Catanzaro, della Catanzaro servizi e con molte delle occasioni perdute che ancora oggi i cittadini pagano. Riccio te ne sei accorto?

Chi oggi governa la città sta provando quotidianamente a trovare soluzioni ai disastri strutturali del Comune e della Catanzaro Servizi provocati proprio dai governi in cui Riccio era protagonista. Riccio, ci sei o ci fai?

Respingo, pertanto, al mittente ogni insinuazione e invito il consigliere a interrompere una volta per tutte queste strumentalizzazioni. La Catanzaro Servizi merita serietà, non propaganda. I lavoratori meritano rispetto, non di essere usati come bersagli per l’ennesima polemica personale”.

Così, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.