Antoniozzi: “Fdi è vera destra sociale. Su idonei daremo prova di cambiamento”

“Fdi è la vera destra sociale italiana. Perché non insegue il liberismo ma vuole dare spazio alla socialità”.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Non inseguiamo la retorica di altri movimenti né ci interessa farlo. Ma siamo attenti a cogliere le istanze sociali. È questo il compito che ci ha consegnato Giorgia Meloni.

In Calabria dobbiamo e possiamo portare a casa la legge sugli idonei e farlo concretamente. Ce lo chiede una comunità che vuole da noi la dimostrazione di essere vincolati all’idea dell’attenzione sociale. Per questo ho chiesto la stabilizzazione di 270 precari del mondo della cultura in Calabria.

Portare a casa la legge regionale sugli idonei sarebbe un risultato serio e darebbe speranze a tante persone. È un percorso necessario e insostituibile”.