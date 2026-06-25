La Cadi Antincendi Futura saluta Tonino Martino

Due anni intensi, vissuti in un ruolo atipico e affascinante: quello di condottiero e giocatore all’occorrenza. Martino, infatti, non si è limitato a dirigere la squadra dalla panchina, ma quando la situazione lo richiedeva non ha esitato a indossare i guantoni e tornare tra i pali, regalando alla sua squadra un fantastico ritorno in campo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi.