Caldo estremo nel weekend, 18 città in bollino rosso: allerta anche a Reggio Calabria

L’ondata di calore che sta investendo l’Italia è destinata a intensificarsi nel fine settimana. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sabato saranno 18 i capoluoghi italiani contrassegnati dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal sistema di monitoraggio delle ondate di calore.

Le città interessate dall’allerta di livello 3 sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il bollino rosso indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Restano invece in bollino arancione Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste, dove le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio soprattutto per le categorie più fragili. In giallo, livello di preallerta, figurano Cagliari, Catania e Messina.

Il quadro conferma una situazione di caldo diffuso su tutto il Paese: tra i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute non è infatti presente alcuna città con bollino verde, segno dell’assenza di aree completamente esenti dal rischio legato alle temperature elevate.