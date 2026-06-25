Polistena, al via le borse lavoro finanziate con il taglio delle indennità di sindaco e assessori

L’amministrazione comunale di Polistena ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di nuove borse lavoro destinate a cittadini disoccupati e inoccupati residenti nel comune della Piana di Gioia Tauro. L’iniziativa sarà finanziata attraverso le risorse derivanti dalla rinuncia volontaria a una parte delle indennità di funzione da parte del sindaco e dei componenti della giunta.

“L’iniziativa è finanziata grazie al contributo del sindaco e degli assessori, i quali rinunciano pro-quota a circa il 50% dell’indennità di funzione stabilita per legge. La scelta di sindaco e amministratori è volontaria e costituisce un atto politico di ridistribuzione sociale a favore di soggetti svantaggiati che con il loro apporto di manodopera miglioreranno i servizi resi ai cittadini”, spiega il Comune in una nota.

Possono presentare domanda i residenti a Polistena di età compresa tra i 18 e i 50 anni, in stato di disoccupazione o inoccupazione, con un Isee non superiore a 15 mila euro.

I beneficiari saranno impiegati in diversi settori dei servizi comunali. Le attività riguarderanno il supporto alla comunicazione istituzionale e ai canali social dell’amministrazione, i servizi ambientali con priorità alla raccolta dei rifiuti urbani, la gestione e la manutenzione delle isole pedonali e degli impianti sportivi, oltre a interventi di manutenzione del verde pubblico, potature, utilizzo dell’autobotte e piccoli lavori di manutenzione. È prevista anche una figura con funzioni di coordinamento delle maestranze.

Le borse lavoro avranno una durata di sei mesi e si svolgeranno dal 20 luglio 2026 al 19 gennaio 2027, con un impegno di 24 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi.