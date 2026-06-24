PA, M. Occhiuto (FI): “È infrastruttura strategica, grazie a Zangrillo sarà più efficiente”

“La Pubblica amministrazione è una delle infrastrutture più importanti e strategiche del Paese. Le infrastrutture, infatti, non sono solo quelle tangibili, come strade, ferrovie, reti energetiche o digitali. Esistono delle infrastrutture immateriali altrettanto decisive per la crescita economica, la competitività, la qualità della vita dei cittadini. Basti pensare che dalla qualità dell’organizzazione della P.A. dipende la capacità dello Stato di trasformare le leggi in risultati concreti, gli investimenti in opere pubbliche, le risorse collettive in servizi efficienti. E’ giusto riconoscere l’impegno del Ministro Zangrillo nel promuovere un percorso di riforma che pone al centro temi strategici come la qualità della dirigenza, la formazione, la valutazione dei risultati e l’efficienza dell’azione amministrativa. Nel complesso, questo disegno di legge guarda alla capacità della P.A. di rispondere con sempre maggiore prontezza alle esigenze del Paese”. Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto nel corso della relazione in Aula sul ddl con Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.