Catanzaro, irregolare con precedenti penali trasferito al CPR di Caltanissetta

Un controllo dell’Ufficio immigrazione della Questura di Catanzaro ha portato all’individuazione di un cittadino straniero risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio italiano.

Gli approfondimenti svolti dalla Polizia di Stato hanno consentito di accertare che l’uomo aveva a proprio carico diversi precedenti penali e una condanna definitiva per furto aggravato, elemento che ha contribuito alla valutazione della sua posizione sul piano della sicurezza pubblica.

Alla luce del quadro emerso, il questore ha disposto il trasferimento del soggetto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, applicando quanto previsto dall’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

“Valutata la concreta pericolosità sociale del soggetto”, è stato quindi adottato il provvedimento di trattenimento, finalizzato alla gestione delle procedure amministrative legate all’espulsione.

Completate le formalità, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato nella struttura siciliana e affidato al personale del centro, dove resterà in attesa dell’esecuzione del provvedimento di rimpatrio.