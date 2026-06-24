Scalea verso la mobilità aerea regionale, Gentile: “Avvio concreto per lo sviluppo del Tirreno Cosentino”

L’intesa siglata tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e la sua inclusione nel programma di Regional Air Mobility segna, secondo Andrea Gentile, un passaggio rilevante per il territorio del Tirreno cosentino e per l’intera regione.

Il deputato di Forza Italia invita però a considerare l’accordo non come un traguardo concluso, ma come l’inizio di un processo più ampio di trasformazione infrastrutturale.

“La firma dell’accordo tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility rappresenta una notizia importante per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria. È un passaggio che merita di essere letto non come un punto di arrivo, ma come l’avvio di un percorso concreto di sviluppo infrastrutturale e territoriale”, ha dichiarato Gentile.

Nel suo intervento, il parlamentare ha rivolto un riconoscimento all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Russo, sottolineando il ruolo avuto nel sostenere l’iter che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo.

“Desidero esprimere apprezzamento al sindaco di Scalea, Mario Russo, che insieme all’amministrazione comunale ha creduto in questa prospettiva accompagnando con determinazione un iter che oggi registra un primo risultato significativo. Allo stesso modo va riconosciuto il ruolo decisivo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel continuare a sostenere una strategia orientata al rafforzamento delle infrastrutture regionali e alla crescita della competitività del territorio”, ha aggiunto.

Gentile ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni di diversi livelli, considerandola un elemento chiave per la riuscita dei progetti di sviluppo.

“Quando livelli istituzionali differenti dialogano e lavorano nella stessa direzione (governo, Regione, enti locali e organismi tecnici) si creano le condizioni per trasformare idee e potenzialità in progetti concreti. La sfida della mobilità moderna si gioca anche sulla capacità di offrire nuove connessioni ai territori che storicamente hanno avuto meno opportunità. Desidero sottolineare anche il contributo del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che sul territorio porta avanti un’attività costante di confronto e concertazione con le amministrazioni comunali e, nello specifico, con il Comune di Scalea e il sindaco Mario Russo. La sinergia istituzionale, quando è orientata ai risultati e non alla visibilità, rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare processi complessi e creare condizioni favorevoli agli investimenti”, ha proseguito.

In chiusura, il deputato ha richiamato la necessità di proseguire con una fase operativa solida e ben strutturata, affinché il progetto possa tradursi in benefici concreti per il territorio.

“Adesso occorre consolidare questo percorso con serietà, programmazione e capacità di attuazione. La prospettiva di inserire Scalea nella rete della mobilità aerea regionale può diventare un’opportunità per il turismo, per l’economia locale e per l’accessibilità dell’intera area dell’alto Tirreno calabrese. I territori crescono quando riescono a immaginare il futuro e a costruirlo insieme”, ha concluso.