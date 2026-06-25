Festival Trame, conclusa a Lamezia la 15esima edizione: imponente il piano sicurezza predisposto dalla Questura

Si è chiusa a Lamezia Terme la quindicesima edizione di Trame – Festival dei Libri sulle Mafie, appuntamento culturale di rilievo nazionale che anche quest’anno ha riunito magistrati, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, scrittori, studiosi e numerosi cittadini per un confronto sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata.

A garantire il regolare svolgimento della manifestazione è stato il dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Catanzaro, che ha coordinato le attività di prevenzione e sicurezza durante tutti i giorni del festival.

“Fondamentale per il regolare svolgimento dell’evento è stato il complesso dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto dal Questore della Provincia di Catanzaro, che ha coordinato tutte le attività tecnico-operative finalizzate a garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di assoluta sicurezza”, rende noto la Questura.

Per il servizio sono stati impiegati complessivamente circa 120 operatori appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale.

“Nell’ambito del dispositivo predisposto dal Questore hanno operato equipaggi della Digos e della Uigos, operatori della Polizia Scientifica, Artificieri della Polizia di Stato, unità cinofile antisabotaggio e tiratori scelti della Polizia di Stato, a garanzia dei più elevati standard di sicurezza”, si legge nella nota diffusa dalla Questura.

Il piano operativo è stato definito nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Catanzaro, e ha previsto un sistema articolato di controlli calibrato sulla rilevanza dell’evento e sulla presenza di numerosi ospiti istituzionali e personalità del mondo della cultura e dell’informazione.

“La pianificazione dei servizi, definita nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presiedute dal Prefetto di Catanzaro, ha consentito di mettere in campo un articolato sistema di prevenzione e controllo, calibrato sulla rilevanza dell’evento e sulla presenza di numerosi ospiti istituzionali e personalità del mondo dell’informazione e della cultura”, conclude la Questura.