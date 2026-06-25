Il 1° luglio l’inaugurazione della nuova sede operativa di Agecontrol a Lamezia Terme

Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 11.30, presso l’Agenzia complessa INPS di Lamezia Terme, in via Saverio D’Ippolito n. 6, si terrà la conferenza stampa di inaugurazione dei locali della nuova sede operativa di Agecontrol S.p.A., società pubblica interamente partecipata da AGEA che svolge attività di controllo e verifica nel settore agricolo e agroalimentare.

L’incontro sarà l’occasione per presentare l’accordo di collaborazione, frutto del lavoro congiunto tra INPS, AGEA e Regione Calabria, finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e dei comportamenti illeciti nel settore agricolo.

Alla conferenza stampa interverranno Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Fabio Vitale, direttore generale di AGEA e consigliere di amministrazione INPS; Giuseppe Greco, direttore regionale INPS Calabria.