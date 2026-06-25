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Gli eventi di “EstArte” a Catanzaro

Catanzaro si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della socialità grazie alla programmazione di EstArte, il cartellone coordinato dagli assessorati alla Cultura, alle Attività economiche e al Turismo che animerà la città dal centro storico fino al quartiere Lido.
Al via il calendario di “Vivi il centro“, la rassegna nata in stretta collaborazione con bar e locali del centro storico per valorizzare il cuore della città e offrire occasioni di aggregazione e intrattenimento, con le prime serate di venerdì 26 e sabato 27 giugno, in coincidenza dell’isola pedonale su Corso Mazzini.
L’iniziativa nasce grazie all’impulso e agli sforzi di un nutrito gruppo di esercenti del centro cittadino che hanno unito le forze, per rendere più attrattivo il centro storico, nelle sere d’estate, anche per chi vorrà raggiungerlo dal mare. Una proposta che l’Amministrazione ha accolto e sostenuto, impegnandosi a creare le condizioni necessarie per favorirne la realizzazione attraverso il coordinamento organizzativo e la predisposizione dei servizi e integrando con alcuni momenti di animazione, grazie anche al coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Catanzaro.
L’obiettivo è quello di avviare un percorso capace di generare interesse, attrarre persone nel centro storico e gettare le basi per una programmazione che possa consolidarsi nel tempo, dando continuità a una collaborazione fruttuosa.
Per favorire la partecipazione e agevolare l’accesso al centro storico, saranno potenziati i servizi AMC con il prolungamento degli orari di esercizio nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 giugno e tutti i weekend di Vivi il centro. Dalle ore 18 e fino alla mezzanotte saranno attivi i parcheggi e le navette da Musofalo e Pié Sala, mentre il parcheggio Bellavista con ascensore resterà operativo fino all’1.00. Per tutti, sarà applicata la tariffa agevolata di due euro per sosta e navetta.
Prosegue inoltre fino a domenica 28 giugno la rassegna “Da Margherita“, che continua a offrire un ricco programma di appuntamenti all’interno del polmone verde di Villa Margherita: presentazioni di libri, dj set, aperitivi culturali e cinema sotto le stelle.
Sul fronte musicale, domani venerdì 26 giugno, alle ore 22, la pineta di Giovino ospiterà un nuovo appuntamento di “Oltre Confine”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Saverio Arlia”. Protagonista della serata sarà Danilo Rea, tra i più autorevoli e apprezzati interpreti della scena jazz italiana, che si esibirà in un atteso concerto gratuito in piano solo. Un evento che conferma la qualità della visione artistica del Conservatorio, nel forte legame con il territorio e con i suoi studenti.

L’auspicio condiviso é coniugare la promozione culturale con la valorizzazione dei luoghi identitari della città, sostenendo al tempo stesso il tessuto economico locale e creando occasioni capaci di rafforzare il senso di comunità. Dall’amministrazione l’invito é di vivere insieme questi momenti, riappropriandosi degli spazi di socialità dal centro alla Marina.

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