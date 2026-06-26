Cinque secoli di Università a Catanzaro: domani la presentazione del volume che ripercorre la storia dell’Università Magna Graecia

L’incontro sarà aperto e verrà coordinato dal Prof. Giovanni Cuda, Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, a cui saranno affidate anche le conclusioni della giornata. I lavori si svilupperanno attraverso diversi momenti tematici alternati a dibattito e testimonianze. La prima fase sarà dedicata alle origini dell’istruzione superiore a Catanzaro, dall’opera dei Frati della Compagnia di Gesù alle prime esperienze universitarie dell’età napoleonica e borbonica, fino alla cesura rappresentata dalla Riforma Gentile. A seguire è previsto l’intervento del Prof. Alessandro Corbino (già Preside della Facoltà di Giurisprudenza) con una riflessione sul significato giuridico, istituzionale e culturale dell’esperienza universitaria catanzarese. La seconda lettura sarà dedicata all’impegno di Aldo Ferrara e ai primi passi verso la rinascita degli studi universitari nel capoluogo calabrese; la terza lettura sul ruolo di Salvatore Blasco e sulla sfida della Libera Università. La visione, le difficoltà e le speranze di una stagione decisiva per il futuro accademico di Catanzaro saranno al centro dell’intervento di Piero Canino. La quarta lettura sarà un approfondimento sul Collettivo di Medicina e sulla difesa dell’Università a Catanzaro, grazie all’intervento di Aristide Anfosso che ricorderà la mobilitazione degli studenti per il mantenimento del Corso di Medicina e per il diritto dei giovani calabresi a studiare nella propria terra. Nella fase conclusiva focus sulla costruzione dell’identità accademica con l’intervento del Prof. Francesco Salvatore che si concentrerà sul contributo della formazione medica e della scuola napoletana, sul ruolo dei docenti fondatori e sulla crescita della formazione medica nel capoluogo.

L’Università Magna Graecia di Catanzaro oggi è una realtà consolidata, il risultato di questo lungo cammino, una conquista costruita nel tempo da una comunità che non ha mai smesso di credere nel valore della conoscenza, della cultura e del sapere.