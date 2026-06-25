Accordo operativo tra la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Federesco per l’efficienza energetica

Sabato 27 giugno, alle ore 18, nel Piccolo Teatro Urbano II di San Marco Argentano (Piazza San Francesco), la presentazione di un Accordo operativo tra la Diocesi di San Marco Argentano-Scalea e Federesco alla presenza di Autorità e media.

FEDERESCO ETS, fondata nel 2006, è un’Associazione senza fini di lucro che persegue lo scopo di diffondere tra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza la cultura dell’efficienza energetica e del risparmio energetico, promuovendo l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili; la conoscenza delle Energy Service Company (ESCo) e degli Esperti di Gestione dell’Energia (EGE) come principali operatori del settore energetico.

Il territorio della Diocesi di San Marco, cui fanno capo circa 250 strutture, si estende su 1.142 km² ed è suddiviso in 65 parrocchie, raggruppate in 3 vicarie: San Marco Argentano, Scalea e Belvedere Marittimo.

Scopo dell’Accordo: adeguare le strutture diocesane a criteri di risparmio ed efficientamento energetico e così consentire di destinare a scopi benefici e caritativi le risorse così risparmiate; utilizzare al meglio le risorse agrarie e boschive al fine di favorire lo sviluppo agricolo mediante la produzione di energia (agrivoltaico e agrisolare) con la creazione di apposite cooperative che possano offrire impiego ai giovani.

Mons. Stefano Rega, Vescovo di San Marco Argentano-Scalea, ha dichiarato: “La nostra Diocesi vuole essere esemplare nel favorire quanto ci viene suggerito dalla Laudato si’ sulla produzione e sul risparmio di energia. Si tratta del primo Accordo che una diocesi italiana stipula su questa materia e confidiamo che altre diocesi seguano il nostro esempio. Ci muove la consapevolezza che le nostre strutture debbano essere visibilmente esemplari, che si possa andare incontro ad un risparmio significativo del consumo di energia, che si possano destinare a scopi caritativi i risparmi ottenuti e, ove possibile, far fronte alla povertà energetica di famiglie delle parrocchie. Dove sarà possibile gli interventi di efficientamento saranno accompagnati dalla costituzione di apposite CER affinché questo percorso sia accompagnato anche da un aspetto comunitario che potrà coinvolgere famiglie, aziende ed edifici pubblici del territorio”.

Claudio Ferrari, presidente di Federesco ETS, ha sottolineato che “questo Accordo, primo ed unico nel suo genere, consente di mettere a disposizione della Diocesi tutta l’esperienza accumulata in vent’anni di storia, selezionare le migliori ESCo in grado di offrire progettazione avanzata e qualità di intervento, studiare le migliori soluzioni per ogni tipo di esigenza che la Diocesi dovesse manifestare. Siamo onorati di cooperare con realtà del mondo ecclesiastico e certamente questo modello potrà essere replicato in altre realtà”.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo è prevista la firma del contratto inerente il primo intervento che sarà realizzato sulla Parrocchia di Maria Ss.ma del Rosario di Pompei in Belvedere Marittimo ad opera della “Lanzino Costruzioni”, ESCo consociata a Federesco. Questo intervento, che prevede la realizzazione di un impianto di 5 kw, sarà accompagnato anche dalla costituzione di una apposita CER.