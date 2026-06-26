Guardia di Finanza di Cosenza, celebrato il 252° Anniversario del Corpo: oltre 4.600 interventi contro evasione e criminalità

Presso la caserma “Domenico Fazio” di Cosenza, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia per il 252° Anniversario della Fondazione del Corpo.

La cerimonia militare si è tenuta alla presenza di S.E. il Prefetto della Provincia di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e delle più alte autorità religiose, civili e militari della provincia.

Nel corso della ricorrenza, dopo il rito dell’alzabandiera, è stato letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica e l’Ordine del Giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro.

Successivamente è intervenuto il Comandante Provinciale di Cosenza, Generale di Brigata Giuseppe Dell’Anna, che, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, ha illustrato l’attività svolta dal Corpo nella provincia nel corso del 2025 e nei primi cinque mesi del 2026.

Il Comandante ha quindi ringraziato le Fiamme Gialle cosentine per la dedizione, il senso del dovere e la professionalità con cui operano quotidianamente al servizio dei cittadini e delle istituzioni, in un territorio al quale il Corpo è particolarmente legato.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle ricompense di ordine morale ai militari che si sono particolarmente distinti nello svolgimento del servizio ed è terminata con la resa degli onori militari ai Caduti e con la declamazione della “Preghiera del Finanziere”.

Bilancio operativo: oltre 4.600 interventi tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026

Dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026, la Guardia di Finanza ha effettuato circa 4.600 interventi e sviluppato 2.730 indagini contro gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, confermando un impegno a tutela di cittadini e imprese.

Contrasto alle frodi e all’evasione fiscale

Nel periodo considerato sono state svolte 96 indagini di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di 104 persone per reati tributari, di cui 3 arrestate.

Le attività investigative hanno consentito il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 2 milioni di euro, oltre al blocco di 5,4 milioni di euro in crediti d’imposta inesistenti nel settore edilizio ed energetico.

Sul fronte della prevenzione sono state avanzate 23 proposte di cessazione della partita IVA nei confronti di soggetti a rischio fiscale e segnalati 48 mila euro di crediti fiscali non spettanti o inesistenti.

Le verifiche hanno inoltre individuato 32 evasori totali e 177 lavoratori in nero o irregolari.

Nel settore delle accise sono stati effettuati 97 interventi, con il sequestro di 561 chilogrammi di prodotti energetici, mentre nel comparto dei monopoli sono stati sequestrati 10 apparecchi da gioco illegali e denunciati 5 responsabili.

Tutela della spesa pubblica

Sono stati effettuati 1.049 interventi per verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, con particolare attenzione ai fondi del PNRR.

In questo ambito sono stati eseguiti 191 controlli su crediti d’imposta, contributi e appalti pubblici per un valore superiore a 18 milioni di euro.

Nel settore degli aiuti agricoli sono state accertate frodi per oltre 233 mila euro, con sequestri superiori a 86 mila euro e 7 persone denunciate.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale sono stati eseguiti 936 interventi, di cui 517 relativi al Reddito di cittadinanza, all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro.

Le frodi complessivamente accertate ai danni del bilancio nazionale ed europeo superano i 3,2 milioni di euro, mentre i danni erariali rilevati ammontano a circa 50 milioni di euro.

Contrasto alla criminalità organizzata

Nel contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, con 58 persone denunciate, 6 arresti e sequestri per oltre 5,8 milioni di euro.

Sono state concluse 46 indagini patrimoniali nei confronti della criminalità organizzata, che hanno portato a sequestri, confische e amministrazioni giudiziarie per un valore di circa 50 milioni di euro.

Nel periodo considerato sono stati inoltre sequestrati circa 200 chilogrammi di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana.

Nel contrasto alla contraffazione sono stati sequestrati oltre 796 mila prodotti non conformi alla normativa, oltre a circa 1.150 prodotti agroalimentari oggetto di frode commerciale.

Soccorso e sicurezza pubblica

Nel 2025 il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha effettuato 29 interventi, salvando 33 persone e recuperando 4 salme. Nei primi cinque mesi del 2026 sono stati effettuati altri 10 interventi, con il salvataggio di 10 persone.

Sul fronte dell’ordine pubblico, nel 2025 il Corpo ha impiegato 7.567 giornate/uomo in servizi di sicurezza per manifestazioni, eventi sportivi e grandi appuntamenti istituzionali. Nei primi cinque mesi del 2026 sono già state impiegate 4.552 giornate/uomo.

Anche nel settore della sicurezza del mare è proseguita l’attività del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, che durante la stagione estiva ha garantito la vigilanza lungo le principali località turistico-balneari della Calabria.