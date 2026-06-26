Italia del Meridione, prende forma la struttura cittadina di Cosenza: nominati i responsabili dei dipartimenti

Settimane fa Italia del Meridione ha avviato un nuovo percorso politico nella città di Cosenza. Lo ha fatto con la nomina di Roberto Bartolomeo a Commissario cittadino, chiamato a guidare la fase di radicamento e crescita del movimento nel capoluogo bruzio.

A quella nomina è seguita una riunione operativa che ha posto le basi della nuova organizzazione cittadina. Un momento di confronto che ha permesso di definire ruoli, obiettivi e linee programmatiche, culminato oggi con il provvedimento attraverso il quale vengono ufficializzati la Direzione cittadina e i responsabili dei dipartimenti tematici.

Il provvedimento rappresenta il primo atto organizzativo della nuova gestione e segna l’avvio di una fase che punta a consolidare la presenza di Italia del Meridione sul territorio, attraverso una struttura composta da figure chiamate a coordinare i diversi ambiti di attività politica e amministrativa, rafforzando il rapporto con cittadini, associazioni e realtà produttive.

«Con questo provvedimento – dichiara il Commissario cittadino Roberto Bartolomeo – prendiamo ufficialmente il via con una nuova fase per Italia del Meridione nella città di Cosenza. Abbiamo costruito una squadra composta da persone competenti, animate da entusiasmo, spirito di servizio e amore per il territorio. Ognuno metterà a disposizione le proprie competenze per contribuire alla crescita del movimento e per costruire una presenza costante, vicina ai cittadini e ai loro bisogni. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato questo incarico con senso di responsabilità: sono certo che sapranno interpretare al meglio il ruolo loro affidato.»

Soddisfazione viene espressa anche dal leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, che evidenzia il valore politico dell’organizzazione territoriale del movimento.

«La politica torna ad essere credibile quando riparte dai territori e dalle persone. Per questo continuiamo a investire nella costruzione di una classe dirigente preparata, competente e profondamente radicata nelle comunità locali. La squadra guidata da Roberto Bartolomeo rappresenta un tassello importante del progetto di crescita di Italia del Meridione nella città di Cosenza. A tutti i dirigenti nominati rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno interpretare questo incarico con impegno, serietà e senso di appartenenza.»

Di seguito la composizione della Direzione cittadina di Italia del Meridione – Cosenza:

* Valentino Ciardullo – Vice Commissario Cittadino;

* Anita Marilyn Sorrentino – Vice Commissario Cittadino;

* Francesco Bruno – Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Attive;

* Gianmarco Muoio – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

* Caterina De Rose – Dipartimento Welfare, Politiche Sociali e Terzo Settore;

* Pietro Crocco – Dipartimento Mobilità, Trasporti e Viabilità;

* Francesco Franzese – Dipartimento Sanità e Prevenzione;

* Silvio Perri – Dipartimento Cultura, Patrimonio, Istruzione e Università;

* Enrico Daniele – Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Grandi Eventi;

* Carmine Furlano – Dipartimento Politiche Giovanili, Associazionismo e Partecipazione;

* Salvatore Rizzo – Dipartimento Ambiente, Territorio e Sicurezza Urbana;

* Maurizio Rosselli – Dipartimento Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione;

* Gianfranco Scarpelli – Dipartimento Rapporti Istituzionali, Partecipazione e Parti Sociali.

Ai componenti della Direzione cittadina vengono inoltre affidate funzioni di coordinamento e di sviluppo dell’organizzazione sul territorio di competenza, con il compito di contribuire alla crescita del movimento, alla costituzione della struttura cittadina e al rafforzamento della campagna di tesseramento, nel segno di una presenza sempre più capillare e partecipata di Italia del Meridione nella città di Cosenza.