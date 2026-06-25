Rimosso il senso unico alternato sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Bagnara Calabra

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica la rimozione definitiva dell’impianto semaforico e l’apertura al transito dell’intera carreggiata stradale della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel tratto compreso nel territorio comunale di Bagnara Calabra al Km 506,100, precedentemente interessato da eventi franosi verificatisi nel corso della stagione invernale.

La rimozione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico è stata possibile a seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza delle pendici e del ripristino delle condizioni di transitabilità della sede stradale. Le attività, avviate immediatamente dopo gli eventi meteo avversi, sono state condotte senza interruzioni dalle squadre Anas e dalle imprese incaricate, al fine di garantire il ripristino della viabilità in tempi rapidi e in condizioni di sicurezza per l’utenza.

Per l’esecuzione di residuali operazioni di consolidamento del versante Anas comunica che potrebbero rendersi necessarie limitazioni temporanee della carreggiata.