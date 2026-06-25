Serena Brancale il primo “colpo” dell’edizione 2026 di “Invasioni”

E’ Serena Brancale, l’artista, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, il vero primo “colpo” messo a segno dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso. L’annuncio lo ha dato proprio il primo cittadino di Cosenza, insieme al consigliere delegato agli eventi, Francesco Turco, anticipando che la cantante pugliese chiuderà l’edizione 2026 del Festival delle Invasioni. Un’edizione che si preannuncia particolarmente carica di energia, come dimostra la presenza della Brancale e di tanti altri artisti. In questi giorni il Settore Cultura del Comune di Cosenza è al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Si ripartirà dal successo delle ultime due edizioni che hanno fatto registrare numeri elevati di presenze con i luoghi del Festival letteralmente “invasi” dai cosentini, ma anche da chi si è riversato in città dalla provincia, da fuori regione e da altre città. La scelta di Serena Brancale come nome di chiusura del Festival va nel solco della continuità tracciata nelle ultime edizioni. Una sorta di rito collettivo che si è ripetuto ed al quale hanno partecipato in tanti: giovani, meno giovani, famiglie, bambini. Ognuno di loro ha ritrovato un momento culturale, di spettacolo e di intrattenimento nel quale identificarsi. Si è cercato di riflettere i gusti e le preferenze di tutti e gli sforzi dell’organizzazione sono stati premiati. L’indirizzo di quest’anno dovrebbe andare nella stessa direzione, cogliendo i segni del tempo che passa e adeguandosi alle nuove tendenze musicali delle quali Serena Brancale può definirsi autentica paladina ed interprete assoluta. A Cosenza l’artista pugliese, dalla incredibile personalità, capace di spaziare con grande disinvoltura da un genere musicale all’altro, dal soul al Rhythm and blues, alla sperimentazione e alla contaminazione ed al nu-soul contemporaneo, porterà con ogni probabilità una delle tappe più incandescenti della sua tournèe più recente, quel “Sacro Tour” che è partito il 30 aprile scorso da Londra e che si concluderà ad ottobre nella sua Bari. C’è da giurare che anche a Cosenza, il 30 luglio, per la conclusione di “Invasioni”, sarà un perfetto mix di esplosione di energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione, confermando Serena come una delle voci italiane maggiormente riconoscibili e apprezzate anche oltreconfine.