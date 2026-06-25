Il presidente della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria Macrì a Senese: “Condividiamo in pieno la politica sul lavoro che porta avanti la UIL e operiamo in stretto contatto per il benessere dei lavoratori”

Il presidente della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria Francesco Macrì a Mariaelena Senese: condividiamo in pieno la politica sul lavoro che porta avanti la UIL e operiamo in stretto contatto per il benessere dei lavoratori

La segretaria generale nazionale UILA Enrica Mammuccari si congratula con Copagri per la preziosa attività svolta nel comparto

“Copagri condivide in pieno la politica sul lavoro che porta avanti la UIL e invita le sue aziende ad aderire al sistema dell’agricoltura di qualità”, ha esordito così il presidente della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri) della Calabria, Francesco Macrì, al congresso regionale della UIL Calabria, appena ha confermato all’unanimità Mariaelena

Senese nel ruolo di segretaria generale dell’organizzazione confederale, consolidando il percorso avviato negli ultimi due anni e aprendo una nuova fase politica e sindacale per il territorio. “Lavoriamo – ha rimarcato il presidente della Copagri Francesco Macrì – in stretto contatto con l’Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari (UILA) per il benessere dei lavoratori agricoli”. Il presidente Macrì ha formulato i migliori auspici a Mariaelena Senese appena proclamata segretaria generale Uil Calabria. Nel corso del congresso regionale UIl, a Maierato, la Copagri Calabria ha curato l’allestimento di stand con dieci aziende dell’eccellenza calabrese dell’agroalimentare, che portano in alto il prestigio dei nostri prodotti nel mondo. “Le produzioni di qualità – ha messo in rilievo il presidente della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria Francesco Macrì – vanno implementate e sostenute, soprattutto in un momento così complesso a livello internazionale”. La segretaria generale nazionale della UILA, Enrica Mammuccari, si è congratulata con il presidente Copagri Macrì, per le azioni efficaci messe in campo e per le strategie attuate in favore del settore agroalimentare, sul quale la Calabria deve puntare sempre di più.

Parole di gratitudine nei confronti del presidente Copagri Francesco Macrì, anche da parte della segretaria regionale UIl Mariaelena Senese, per la preziosa attività che Copagri porta avanti in un comparto così determinante per lo sviluppo della regione.

La riconferma di Mariaelena Senese rappresenta continuità e nuove sfide per il sindacato. In sostanza il congresso regionale di Maierato ha rinnovato all’unanimità la fiducia alla dirigente proposta dal segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri. Di particolare interesse il confronto su lavoro, intelligenza artificiale e sviluppo della Calabria. Nella nostra regione gli iscritti alla UIL sono 140mila.

«Questo congresso confederale – ha dichiarato Senese – è stata l’occasione per ribadire insieme che il cambiamento intrapreso non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase, più forte, più unita e più determinata». Nel corso del congresso, registrata la presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, di rappresentanti delle imprese, del sistema universitario, degli enti previdenziali e assicurativi, oltre ai vertici sindacali regionali di Cgil e Cisl. La nuova segreteria regionale UIL è così composta: Paolo Cretella, Giuseppe Furciniti e Giuseppe Rizzo. Tesoriere Attilio Morittu.