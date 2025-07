Incontro a Palazzo dei Bruzi con il comitato dei ristoratori e la Confcommercio. Caruso: “Lavoriamo insieme nel rispetto delle regole e per Cosenza”

Il sindaco Franz Caruso ha incontrato ieri sera a Palazzo dei Bruzi il Comitato spontaneo dei Ristoratori della città e la Confcommercio. Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato anche l’assessore alle attività produttive Massimiliano Battaglia, il capogruppo di Franz Caruso sindaco, Ivan Commodaro ed i dirigenti ai tributi, Carmelo Misiti, ed alle attività produttive, Francesco Giovinazzo, il Primo Cittadino ha ribadito la posizione dell’Amministrazione Comunale rispetto alle nuove tariffe di occupazione del suolo pubblico.

“Questo ennesimo confronto, a distanza di soli pochi giorni dal precedente – ha affermato Franz Caruso – testimonia ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione Comunale all’intero comparto commerciale della città, con il quale s’intende mantenere un rapporto di collaborazione leale e concreto capace di soddisfare le esigenze reciproche. E’ inutile entrare nel merito delle questioni prettamente tecniche delle finanze dell’Ente. Tutti sanno che siamo un Comune in dissesto, che abbiamo ereditato una situazione economico/finanziaria drammatica. Per salvare la città dal definitivo default abbiamo, peraltro, dovuto coprire un ulteriore debito ereditato di circa 44 milioni di euro attraverso un Piano di Rientro che ci è stato approvato al Ministero dell’interno con l’applicazione della procedura di gestione dell’art.268 TUEL. Ciò significa che dobbiamo rispettare degli obblighi. Tra questi c’è il recupero dei tributi comunali, nel quale figura il suolo pubblico. Per cui oggi è necessario che si regolarizzino le posizioni debitorie pregresse. Rispetto a ciò ho, però, immediatamente accolto la richiesta di rateizzazione pervenuta, assumendomene la piena responsabilità. Per quanto riguarda, invece, le tariffe applicate, queste sono state determinate, nella misura consentita per popolazione alla città di Cosenza. Ciononostante, anche in questo caso sono state proposte soluzioni a sostegno della categoria, prevedendo delle agevolazioni rispetto, per esempio, ad eventuali sponsorizzazioni al Comune per le quali sarà prevista una detrazione. E’ stato parimenti assicurato, infine, che per l’annualità 2026, in sinergia con la Consulta per il commercio ed il comitato dei ristoratori, i regolamenti del canone unico patrimoniale e quello del decoro urbano saranno rivisti”.

“Lavoriamo insieme, dunque – ha concluso Franz Caruso – per superare le criticità odierne, tenendo tutti presente che il mio obiettivo è quello di tutelare e di valorizzare il commercio cittadino, su cui mai graverà alcuna azione vessatoria da parte della mia amministrazione comunale”.

Nel corso dell’incontro sono state date risposte esaustive ad ogni chiarimento proveniente dal comitato spontaneo dei ristoratori. Soprattutto è stato spiegato che rispetto ad altre città non ci sono sperequazioni nel tariffario approvato dal Comune di Cosenza, che rispetta pienamente la normativa vigente.