La Fondazione Banca Montepaone ricorda con profonda commozione l’artista Pino Pingitore

Con la scomparsa di Pino Pingitore, perdiamo un Maestro, un Artista, un uomo gentile che ha fatto della sua arte una forma di respiro, un linguaggio perenne, una testimonianza di bellezza che ha varcato i confini nazionali, che ha segnato con la forza delle sue opere e la delicatezza del suo sguardo la storia recente della cultura della nostra città.

È con l’arte di Pino Pingitore che la Fondazione ha inaugurato “ART CUBE – Spazio per la Cultura”, primo atto di un progetto culturale aperto, condiviso, civile. Con le sue opere, potenti e silenziose, ha dato il tono, il respiro e l’identità a un percorso che oggi si tinge di malinconia.

Chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui, sa quanta cura mettesse in ogni gesto: nel tratto preciso, nella scelta dei colori, nella ricerca del giusto spazio vuoto. Ma ancora di più, nella piacevolezza del lavoro condiviso, nell’armonia del fare insieme, come se la bellezza non fosse solo un risultato, ma un modo di stare nel mondo.

Alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, la Fondazione Banca Montepaone rivolge un pensiero di vicinanza sincera, unita al desiderio di onorare la sua memoria continuando a dare voce all’arte, come lui avrebbe voluto: con passione, con eleganza, con rispetto.