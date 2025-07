Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Iemma: “Importante iniziativa del prefetto De Rosa che mette al centro la prevenzione e la formazione”

“Non solo un momento importante di incontro e di raccordo tra le istituzioni, ma anche l’assunzione di un impegno condiviso per la tutela dei lavoratori. Il Patto territoriale di Comunità per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità è un’iniziativa di grande valore strategico a cui l’amministrazione comunale aderisce con convinzione, condividendo la chiamata del prefetto De Rosa ad unire le forze su un tema così attuale. I numeri parlano di un fenomeno, quello degli infortuni sul lavoro, che continua a preoccupare assumendo forme sempre più variegate ed interessando una platea sempre più estesa di occupati. Mettere insieme tutti gli enti, le forze sindacali, il mondo della formazione, attorno allo stesso tavolo è sicuramente il modo giusto per affrontare questo problema anche sul nostro territorio. Proprio l’accento che il Prefetto ha voluto riservare al momento didattico e formativo è, sicuramente, un punto su cui si può e si deve lavorare di più per sensibilizzare non solo direttamente le imprese, ma anche per coinvolgere l’intera comunità in un percorso di consapevolezza e partecipazione. Sono convinta che, da questo nuovo Patto, possano generarsi idee, contributi e soluzioni che potranno tornare utili per salvaguardare maggiormente la salute sul posto di lavoro, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo sulla nostra pelle e che richiedono l’adozione di misure preventive nuove e adeguate”.

Così in una nota la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma.