Cosenza, servizio di neuropsichiatria infantile: presa di posizione dell’Assessore Sconosciuto sul trasferimento di due logopediste

L’Assessore Pasquale Sconosciuto ha, in una dichiarazione, espresso preoccupazione per l’immimente trasferimento da Cosenza a Rogliano di due figure di logopediste appartenenti al servizio di neuropsichiatria infantile dell’Asp di Cosenza, attivo presso l’Unità Operativa di Riabilitazione dell’Età Evolutiva di Serra Spiga. “E’ oltremodo grave – ha sottolineato l’Assessore Pasquale Sconosciuto – che si consumi una tale spoliazione. Le due logopediste in servizio a Cosenza hanno ricevuto un ordine di servizio per andare a ricoprire figure mancanti presso la struttura di Rogliano. Questo comporterebbe, ove mai il trasferimento dovesse concretizzarsi – aggiunge Pasquale Sconosciuto – che circa 20 bambini con disagi e difficoltà legati alla loro condizione, insieme alle loro famiglie che hanno lottato anni per avere un servizio essenziale, si vedrebbero privati di un sostegno indispensabile. Un’eventualità questa – afferma ancora Sconosciuto – che dobbiamo scongiurare assolutamente ed è per questo che rivolgo un accorato appello al direttore generale dell’Asp di Cosenza e, in prima persona, al Governatore della Calabria, Occhiuto, affinché il servizio venga subito ripristinato e le figure professionali in servizio nell’Unità Operativa di Serra Spiga non siano trasferite altrove, facendo sì che anche a Rogliano, dove immagino esistano esigenze analoghe, si provveda ad istituire le figure mancanti. Sono certo che questo mio appello non cadrà nel vuoto e le autorità competenti sapranno individuare una soluzione in grado di contemperare le diverse esigenze”.