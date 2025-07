Direzione Musei Calabria e Gal Terre Locridee siglano intesa per valorizzazione e promozione del patrimonio culturale reggino

La Direzione regionale musei nazionali Calabria e il Gal Terre Locridee hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio ricadente nell’hinterland della Città metropolitana di Reggio Calabria. Una collaborazione che dura da anni e che oggi viene messa nero su bianco con la sottoscrizione di un’apposita convenzione che coinvolge, nello specifico, il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, la Chiesa San Francesco di Assisi di Gerace, il Museo e Parco archeologico nazionale Kaulonia di Monasterace e La Cattolica di Stilo.

L’accordo è stato siglato dal direttore della Direzione Fabrizio Sudano, e dal presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macrì. Al riguardo, è scritto in una nota, l’Ufficio periferico del Ministero della Cultura si occuperà, in particolare, “della gestione dei siti, attuando forme attive di collaborazione con l’Ente firmatario del presente accordo, per garantire la massima fruizione e valorizzazione anche con il coinvolgimento delle forze sociali del territorio”.

Tra l’altro, lo stesso garantirà la direzione scientifica, le attività funzionali alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale afferente, i servizi di sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Tra gli impegni presi dal Gal Terre Locridee, invece, quello di supportare, con risorse umane proprie e con sue eventuali risorse economiche, la Direzione regionale nella valorizzazione e nel miglioramento della fruizione, nonché nella promozione turistica dei siti culturali coinvolti nel presente accordo, attraverso forme di collaborazione attiva.

Nell’ottica di un’offerta culturale integrata di lungo periodo, lo stesso Gruppo di azione locale – di concerto e previa approvazione da parte della DrMn Calabria – potrà anche presentare e svolgere all’interno dei suddetti Parchi archeologici progetti di valorizzazione, eventi e ogni altra attività mirata alla migliore conoscenza e fruizione dei siti, secondo modalità specifiche da regolamentare.