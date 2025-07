Catanzaro, nuova seduta del Consiglio comunale convocata per il 7 e l’8 luglio

Il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco ha convocato una nuova riunione della civica assemblea al Palazzo della Provincia per lunedì 7 luglio alle ore 13, in prima chiamata, e martedì 8 luglio, alle ore 14.30, in seconda. All’ordine del giorno la discussione sull’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione e conseguente variazione al DUP 2025/2027. Seguirà la proposta di approvazione del nuovo testo del regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche. Il successivo punto riguarderà l’atto di indirizzo sulla situazione riguardante gli operai che attualmente operano nell’appalto Verde Idea. A completare la seduta, la trattazione di ventitre pratiche di riconoscimento di debiti fuori bilancio.