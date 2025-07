Ecojazz 2025, un viaggio musicale dall’alba al tramonto: ecco il programma dei concerti a Reggio Calabria

Dopo il concerto del 30 aprile, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate reggina: Ecojazz Festival – Per non dimenticare, giunto alla sua 33ª edizione.

Organizzato dall’Associazione Zefiro ETS, l’evento è dedicato come sempre alla memoria del giudice Scopelliti e di tutte le vittime per la giustizia.

L’ideazione e la direzione artistica sono a cura di Giovanni Laganà, mentre la direzione organizzativa è affidata a Maria Piccolo, presidente di Zefiro.

Un viaggio musicale dall’alba al tramonto

“Un viaggio dall’alba al tramonto alla ricerca della bellezza che salverà il mondo” è il filo conduttore tradizionale del festival che attraverserà, anche per quest’edizione, i cinque appuntamenti in programma tra l’11 e il 15 luglio.

Si parte all’alba: il concerto al Tempietto

L’11 luglio 2025 – ore 04.30 l’appuntamento è al parco urbano del Tempietto con “Il jazz incontra la Fata Morgana”. Protagonisti saranno:

Matteo Diego Scarcella (flauto), polistrumentista calabrese con un curriculum che spazia dall’Umbria Jazz Festival a collaborazioni con Malika Ayane e Tony Hadley.

Andrea Esperti (contrabbasso), vincitore del Tuscia Jazz Festival e di numerosi premi nazionali, attivo con diversi progetti discografici.

Un concerto suggestivo che unirà la magia dell’alba alla potenza evocativa del jazz. L’ingresso è gratuito.

Il duo cubano: Omar Sosa & Marialy Pacheco

Il 12 luglio 2025, ore 21.30, alla Villa Comunale, ci saranno invece due straordinari artisti cubani ai due pianoforti:

Marialy Pacheco, prima donna vincitrice del Piano Solo Competition del Montreux Jazz Festival.

Omar Sosa, maestro del latin jazz e ospite abituale di Ecojazz.

Un dialogo musicale che mescola spiritualità africana, ritmi afrocubani e jazz contemporaneo.

Ana Carla Maza in ”Caribe world tour”

Sempre alla Villa comunale, il 13 luglio 2025 – ore 21.30, sarà la volta della violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza che presenterà il suo Caribe World Tour, spaziando tra descargas, rumbas caraibiche e bossa nova.

Con oltre 435 concerti in 21 paesi, Ana Carla Maza è una delle voci più originali