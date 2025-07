La Compagnia Teatrale Giovanni Vercillo incanta Santa Maria Goretti: la tournée estiva prosegue con entusiasmo in tutta la Calabria

Prosegue con slancio e passione la tournée estiva della Compagnia Teatrale Giovanni Vercillo, che sta percorrendo la Calabria per portare ovunque la magia intramontabile del teatro popolare.

Nella serata di ieri, 4 luglio, la compagnia ha fatto tappa nella parrocchia di Santa Maria Goretti, dove il sagrato della chiesa si è trasformato, quasi per incanto, in un palcoscenico sotto le stelle.

Sotto la sapiente regia di Raffaela Paonessa, gli attori hanno dato vita alla brillante commedia “Imbroglio porta Imbroglio”, liberamente tratta dall’arte scenica di Eduardo De Filippo e rappresentata in vernacolo lametino, regalando al pubblico un’esperienza intensa e divertente.

Pur priva di un palco tradizionale, la compagnia ha allestito una scenografia curata nei dettagli e capace di evocare con maestria l’atmosfera di un tempo, dove sogni, debiti e superstizioni si intrecciano con irresistibile comicità.

La trama di “Imbroglio porta Imbroglio” – che racconta le tragicomiche peripezie di Don Ferdinando Quagliuolo, convinto che un colpo di fortuna al lotto possa risolvere i suoi guai economici – ha saputo coinvolgere e far riflettere, alternando risate a momenti di profonda umanità, in un crescendo di situazioni comiche e malintesi che solo la tradizione teatrale partenopea sa regalare.

La serata, inserita nei festeggiamenti patronali in onore di Santa Maria Goretti, è stata l’occasione per celebrare non solo il patrimonio religioso cittadino, ma anche il valore degli oratori e delle parrocchie come luoghi di comunità, amicizia e crescita, dove l’arte diventa strumento di unione e riscoperta delle proprie radici.

Al termine della rappresentazione, don Pino Angotti, parroco di Santa Maria Goretti, ha voluto ringraziare gli attori per l’allegria e la contagiosa spensieratezza portate sul sagrato. Ha poi sottolineato la preziosa lezione di vita racchiusa nella commedia e nella sua morale finale, erede diretta della nobile tradizione teatrale dei fratelli De Filippo, che insegna come la vera ricchezza si trovi nei valori di sincerità, rispetto e armonia familiare. La compagnia ha voluto immortalare il momento con un simpatico selfie insieme al parroco, a ricordo di una serata speciale di arte e condivisione.

A sua volta, il regista Raffaele Paonessa ha espresso la profonda gioia di tornare a calcare il “palcoscenico” di una parrocchia, sottolineando come, pur avendo la compagnia l’onore di esibirsi ormai su importanti e prestigiosi teatri, nulla possa eguagliare l’emozione di condividere la magia del teatro con una comunità riunita in un oratorio o sul sagrato di una chiesa, luoghi dove l’arte si fa incontro, calore umano e testimonianza viva di tradizioni che uniscono.

La Compagnia Teatrale Giovanni Vercillo continuerà per tutta l’estate a portare la forza dell’ironia e il calore della cultura popolare in ogni angolo della Calabria, dimostrando come il teatro possa essere ancora oggi un potente mezzo di comunicazione sociale, promozione umana e riscoperta dell’identità di un territorio straordinario.