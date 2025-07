Reggina, Ripepi: “Per lo stadio c’è un’intimazione di pagamento”

“Sono stato all’assessorato per capire la questione del debito della Reggina per lo stadio”. Con questa frase, il consigliere comunale Massimo Ripepi ha aperto una nuova diretta facebook. Tornando sul polverone sollevato qualche ora fa – e affatto ripreso dalla maggior parte degli organi di informazione – circa una questione chiave: la morosità della Reggina verso il Comune, per l’uso del Granillo.

“C’è un’intimazione di pagamento, è stata fatta una rateizzazione – ha spiegato Ripepi, carte in mano – La cifra iniziale era 53.877 euro. La cifra che si deve dare ora, dopo altre intimazioni di pagamento, è di 26.938,08 euro”.

p.f.