Il Giugno delle Meraviglie: Restart fa brillare Reggio Calabria alle Nazionali di Rimini e Riccione e celebra 20 anni con l’Italia olimpica

È stato un giugno indimenticabile per la Restart Ginnastica Ritmica di Reggio Calabria. Vent’anni di storia celebrati con stile, una campionessa olimpica accanto alle ginnaste, due trasferte nazionali concluse con 18 medaglie e la consapevolezza di rappresentare una realtà sportiva solida, in crescita e sempre più presente nel panorama nazionale.

Riccione – Una squadra compatta sul podio alle Nazionali CSAIN

Dal 30 maggio al 2 giugno, nella cornice del PalaFontanelle di Riccione, la Restart ha partecipato alle Finali Nazionali CSAIN, imponendosi con una forza collettiva difficile da ignorare. Il gruppo ha portato a casa sei titoli nazionali individuali, centrando il podio con tutte le atlete in gara. La qualità del lavoro in palestra si è riflessa in ogni esercizio.

Tra le campionesse d’Italia, nel livello LC base:

Arianna Mallamaci al corpo libero (Giovanissime)

Carlotta Iacopino alla fune (Allieve)

Alessia Fosso alle clavette (Junior1)

Alessia Surace e Sofia Squillaci nella Junior2 rispettivamente con cerchio e corpo libero

Veronica Donato al nastro (Senior)

Alle medaglie d’oro si aggiungono:

Arianna Cicciù, argento al cerchio

Le squadre Cicciù–Mallamaci, Iacopino–Vitetta e il quartetto Donato–Fosso–Surace–Squillaci, tutte argento nelle gare a squadra

Viola Vitetta, bronzo alla palla

Giorgia Spanti, doppio bronzo con cerchio e palla (LC avanzato – Junior2)

Una trasferta che ha confermato il valore del gruppo agonistico base della Restart tra le eccellenze del circuito CSAIN nazionale.

Rimini – Ginnastica in festa Summer Edition

Dal 20 al 30 giugno, la società è tornata in pedana a Rimini, con il gruppo agonistico avanzato, nella prestigiosa cornice della Ginnastica in Festa organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Le #Rgirls hanno confermato il loro valore in una delle competizioni più affollate e tecniche d’Italia (Campionati Silver LC-LE), centrando 13 finali nazionali e conquistando diversi podi.

Nel livello LC-2- A2, brillano l’esecuzione di Serena Laganà, Campionessa Nazionale al corpo libero e 4ª alla fune; l’argento di Aurora Denaro a un soffio dal podio anche alle clavette; il bronzo di Caterina Fotia, che dopo il primo posto in qualifica ha chiuso sul terzo gradino del podio. Vicecampionessa Italiana anche Elisa Cara (LC2- A3) al corpo libero grazie ad una performance elegante e precisa che ha sbaragliato la numerosa concorrenza.

Nel livello LE, il più alto della manifestazione, le ginnaste più esperte Arco, Morabito e Squillaci, uniche reggine in gara, hanno egregiamente rappresentato la città con prestazioni solide e mature. Giada Arco, classe 2009, ha centrato due finali – cerchio e clavette – chiudendo in 8ª posizione in entrambe, in una categoria estremamente competitiva. Ottima anche la prova di Mariarosaria Morabito, 4ª alle clavette e finalista al nastro. Insieme a Giada Squillaci ha formato una coppia affiatata nel campionato LE-2 a squadre: dopo il 2° posto in qualifica, le due hanno chiuso 9ª in finale a causa di un errore esecutivo, dimostrando comunque coesione e ottimo livello tecnico. Squillaci, ai campionati individuali, ha mancato le finali per qualche errore legato all’emozione della pedana, affrontando comunque la sfida con determinazione e mostrando buoni margini di crescita.

Tra le giovani promesse, Nathaly Foti, alla sua prima esperienza nazionale, ha affrontato la pedana con grinta e maturità. Ha sfiorato la finale alla palla (11ª su oltre 170 partecipanti) e ha chiuso 15ª All Around su 175 ginnaste, lasciando il segno al suo debutto.

Benedetta Modica, in costante crescita, ha conquistato l’ottavo posto nella finale al cerchio su 99 ginnaste. Buona anche la sua prova al nastro, dove ha sfiorato la finale. Al suo fianco, Daria Meduri ha ben figurato nella prova d’insieme LC, formando con Modica una coppia affiatata. Ha partecipato anche al campionato individuale con nastro e clavette, dimostrando sicurezza nonostante il salto di livello tecnico.

Tutti questi risultati sono frutto del lavoro quotidiano portato avanti con dedizione dal team tecnico che segue il settore agonistico, composto da Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano, Valeria Cannizzaro, Francesca Spanti ed Elisa Zumbo.

Vent’anni festeggiati con stile… e con una campionessa olimpica

A cavallo tra una nazionale e l’altra, il 7 giugno, la società ha celebrato i suoi 20 anni di attività con il Gran Galà di ginnastica ritmica presso il Palacalafiore, che ha coinvolto oltre 180 atlete in un susseguirsi di esibizioni e applausi, conclusi con l’esibizione dell’ex capitano delle Farfalle Alessia Maurelli.

Restart, una certezza reggina che guarda lontano

Fondata nel 2005 da Marilena D’Arrigo, oggi diretta insieme a Ylenia Albanese (giudice e tecnico FGI) e al presidente Pierfabrizio Puntorieri, Restart è più di una società sportiva: è una scuola di vita, un ambiente che educa al sacrificio, al rispetto e alla bellezza dello sport.

“Ogni esperienza insegna. Ogni errore fa crescere. Ogni gesto racconta la nostra passione.”

Con 32 medaglie internazionali, 70 titoli italiani assoluti, un anniversario da incorniciare e l’abbraccio di una campionessa olimpica, Restart conferma il suo ruolo di eccellenza nello sport reggino. E non ci si ferma: prossimo appuntamento il 5th World Gym for Life Challenge, dove le atlete Junior e Senior indosseranno la divisa Italiana della Federazione Ginnastica d’Italia dal 22 al 27 luglio a Lisbona.

ALLEGATO 1: TRASFERTA RIMINI 2025

ALLEGATO 2: TRASFERTA RIMINI 2025 – MEDAGLIE (da sx a dx :Lagana, Denaro, Cara, Fotia)

ALLEGATO 3: TRASFERTA RICCIONE ( Cannizzaro, Donato, Squillaci S., Spanti, Fosso, Surace A., Vitetta, Iacopino, Cicciu, mallamaci)

ALLEGATO 4: FOTO DI GRUPPO GRAN GALA RESTART (SAGGIO DI FINE ANNO)

ALLEGATO 5: ESIBIZIONE ALESSIA MAURELLI CAMPIONESSA OLIMPICA