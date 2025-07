Legacoop Calabria firma il Patto per la sicurezza sul lavoro

«Legacoop Calabria è impegnata già tempo in prima linea nella costruzione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie, quindi, al prefetto De Rosa per averci coinvolto nella sottoscrizione di un Patto che per noi diventa motivo di ulteriore impegno in quello che riteniamo essere un tema centrale per l’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile e condiviso. Legacoop Calabria, infatti, già nelle scorse settimane aveva presentato il proprio Piano programmatico triennale che prevede un’attenzione particolare alla formazione di imprese e lavoratori e alla tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro. Le previsioni del Piano e del Patto siglato oggi, grazie alla collaborazione con la struttura nazionale di Legacoop e con le cooperative nostre associate che già si occupano di formazione e sicurezza sul lavoro, troveranno attuazione concreta già dal prossimo mese di settembre». Così Luigi Altilia, direttore di Legacoop Calabria, al termine della riunione convocata dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per sottoscrivere il “Patto territoriale di Comunità per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità”.