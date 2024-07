Lamezia Terme: novena e festa in onore di S. Foca a Castiglione Marittimo

La riflessione sul tema della preghiera, in vista del Giubileo 2025, e le celebrazioni liturgiche nei diversi quartieri della parrocchia caratterizzeranno il novenario in preparazione alla festa di S. Foca Martire, protettore della comunità di Castiglione Marittimo e Falerna Marina

Il programma dei festeggiamenti, promossi dalla comunità parrocchiale SS. Antonio Abate e Francesco di Paola guidata da don Biagio Palmieri, prevede tutte le sere, a partire dal 26 luglio, la celebrazione della Santa Messa non solo in chiesa ma anche in altri punti del territorio (case popolari, parcheggi S. Antonio Abate, chiesa S. Annunziata). Dall’1 al 3 agosto, il triduo di preparazione alla festa del Santo Protettore, con alcuni sacerdoti della diocesi che presiederanno le celebrazioni: don Michele Palmieri, don Antonio Stranges, don Antonio Muraca e don Antonio Costantino. L’itinerario di preghiera culminerà nella festa in onore di S. Foca Martire, domenica 4 agosto: alle 11 la S. Messa solenne presieduta da padre Alessandro Salvaggio (Opus Matris Verbi Dei – Servi e Serve della Parola), alle 18.30 la recita della preghiera a S. Foca e, a seguire, la processione per le vie del paese.

“La festa del nostro protettore San Foca – scrive il parroco don Biagio Palmieri – ci dà, ogni anno, l’opportunità di contemplare meglio la sua vita di martire e fedele servo del Signore. Ne danno testimonianza la sua profonda fede e il suo grande amore per Dio, per il prossimo e per la natura. Segni che per grazia ricevuta hanno abbellito e illuminato la sua vita e la chiesa di ogni tempo e paese. Noi suoi devoti, orgogliosi di un così grande Santo, preghiamo Dio Padre affinché le nostre azioni siano sempre ispirate al messaggio evangelico di Gesù, da Lui tanto accolto”.