Sul palco del Magna Graecia Film Festival il conduttore Marco Maccarini

Una novità alla conduzione sul palco della 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival, pronta ad aprire i battenti nell’arena porto di Catanzaro da domani sabato 27 luglio. La serata inaugurale vedrà infatti l’avvicendamento fra lo storico volto che ha accompagnato le ultime sei edizioni, Carolina Di Domenico, e il nuovo conduttore Marco Maccarini.

Carolina è reduce dagli impegni al Tim Summer Hits su Rai1 ed è pronta ad intraprendere una nuova importante avventura nella prossima stagione di Rai2. Sarà, infatti, alla guida del nuovo morning show, “Binario 2′ insieme ad Andrea Perroni. Una nuova sfida nel percorso professionale della conduttrice, alla quale vanno i ringraziamenti del direttore artistico Gianvito Casadonte e dell’intero staff per l’impegno, la grande professionalità e umanità profusa in questi anni.

Nel corso della prima serata, ci sarà dunque una staffetta con il nuovo volto che condurrà questa edizione: Marco Maccarini. Conduttore e autore tv, dagli esordi con MTV fino al Festivalbar, passando per Amici di Maria De Filippi e per molti altri programmi di successo anche radiofonici, Radio Italia e Radio 101. Marco è pronto a portare la sua professionalità, il suo entusiasmo e la sua simpatia sul palco del Magna Graecia Film Festival: un’altra sorpresa per questa nuova edizione che accenderà l’estate calabrese.