Prima Edizione Estiva del Nak Muay Fight Area a Lamezia Terme

Il Lungomare Falcone e Borsellino ha ospitato con grande entusiasmo la prima edizione estiva del “Nak Muay Fight Area”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Muay Thai Team Lamezia Terme”, con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.

L’evento, di grande rilevanza sportiva e sociale, è stato orchestrato con maestria dal maestro Giovannino Longo, ideato per promuovere la Muay Thai e coinvolgere attivamente la comunità locale. Questo appuntamento ha segnato l’inizio della stagione estiva della città di Lamezia Terme, animando il territorio e attirando numerosi appassionati e sostenitori. Il lungomare si è trasformato in una vivace arena di socialità e sport, incorniciata dalla splendida vista sul mare.

Durante la giornata, si sono svolti ben 51 incontri, con competizioni di light contact e contatto pieno, coinvolgendo atleti di varie categorie di peso, dai più piccoli ai combattenti adulti più esperti. È stato un vero festival della Muay Thai, con atleti provenienti da scuole siciliane, ma anche da Vercelli, Trento, Torino, Roma e naturalmente dalla Calabria, creando una straordinaria condivisione di talento e passione per questo sport.

Un momento clou è stato il gala serale, che ha visto la partecipazione di professionisti di alto livello provenienti da tutta Italia, elevando l’evento a un appuntamento di grande valore tecnico e sportivo.

Un enorme ringraziamento va all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore Luisa Vaccaro e all’ingegnere Alessandro Sesto, il cui supporto è stato cruciale per la realizzazione di questo memorabile evento.

L’organizzazione – ha dichiarato il maestro Giovannino Longo – desidera esprimere la propria gratitudine a Filippo Cinti, pluricampione, amico e manager, per la sua preziosa collaborazione e per l’arbitraggio impeccabile. Un ringraziamento speciale va anche a Laura Misna di Trento, maestra del Lions Gym, alla lega italiana Muay Thai, a Danilo Sicilia, coach di Cosenza, e a Vito Gidari, coach di Soverato. Un sentito grazie va, inoltre, a tutto il team della Thai Boxing Lamezia e a tutte le strutture che hanno contribuito al successo di questo evento.

Sono felice – ha concluso il maestro – per l’energia vissuta e che arriva direttamente dal Muay Thai, nota anche come “l’arte delle otto armi”, uno sport di combattimento che non solo sviluppa abilità fisiche straordinarie, ma promuove anche valori come disciplina, rispetto e perseveranza. Eventi come il Nak Muay Fight Area, infatti, non solo celebrano lo sport, ma anche la cultura e la tradizione che la Muay Thai rappresenta.

Questo sport è un potente strumento di coesione sociale, capace di unire persone di tutte le età e provenienze in una comune passione per la competizione leale e il miglioramento personale. Come dice un noto proverbio thailandese: “Il coraggio non è la mancanza di paura, ma la volontà di affrontarla.”

La prima edizione estiva del Nak Muay Fight Area ha segnato un inizio promettente per una tradizione che potrebbe diventare un appuntamento fisso nella stagione estiva di Lamezia Terme. Con il suo mix di sport, socialità e spettacolo, l’evento ha dimostrato come il lungomare Falcone e Borsellino possa essere una perfetta cornice per iniziative di grande valore comunitario e culturale. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo straordinario evento.

Risultati dei Match:

Matteo Stella (Thai Boxing Lamezia) ha pareggiato con Federico Priolo (Team Victoria) nella categoria juniores, sfidandosi con protezioni;

Andrea Pintagro (Thai Boxing Lamezia) ha pareggiato con Tullio Priolo (Team Victoria) nella categoria 64 kg, sempre con protezioni:

Daniel Gaetano (Thai Boxing Lamezia) ha perso ai punti contro Manuel Spinelli, professionista della Lions Gym di Levico;

Pasquale Rubino (Thai Boxing Lamezia) ha ottenuto una vittoria importante ai punti contro Andrea Corbino (Combat Sport Cilento), confermandosi come un talento emergente della Muay Thai italiana nella categoria 55 kg, dopo aver già trionfato in Thailandia:

Eric Guido, professionista della Sudsakorn Training Camp di Vercelli, ha perso ai punti contro Andrea Destefano, professionista del Combat Sport Cilento:

Duilio Amato, noto professionista calabrese del Team Victoria, ha vinto ai punti contro Gianluca Carone, professionista del Team Thai Boxing Torino.