Cantieri ospedali in Calabria, sottosegretario Wanda Ferro: “Approvate linee guida Comitato prevenzione antimafia”

«Con l’approvazione oggi delle linee guida da parte del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari del Viminale, diretto dal prefetto Paolo Canaparo, vengono definite le regole per garantire la legalità e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nei lavori per la realizzazione dei nuovi ospedali della Calabria, come da intesa con il presidente della Regione Roberto Occhiuto nella veste di commissario delegato con ordinanza di Protezione civile alla alla realizzazione delle opere. In particolare viene introdotto un modello rafforzato di prevenzione antimafia per la realizzazione delle strutture ospedaliere, estendendo i controlli a tutti gli affidatari e sub-affidatari coinvolti».

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che spiega: «E’ un modello che si fonda sull’iscrizione obbligatoria degli operatori economici nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. L’iscrizione, soggetta a verifiche continue e approfondite da parte della Struttura per la prevenzione antimafia del Viminale, deve essere mantenuta ininterrottamente per l’intera durata dell’appalto. La Struttura, inoltre, coordinerà i controlli e condividerà le informazioni con le Prefetture, la DIA e il Gruppo interforze centrale presso la Polizia criminale, assicurando la massima efficacia del sistema. A supporto di queste misure saranno sottoscritti a breve dei protocolli di legalità per i singoli ospedali, che impegnano soggetti pubblici e imprese a rispettare rigorose regole di trasparenza e legalità, sia nella fase di affidamento che durante l’esecuzione dei lavori. Un’attenzione particolare è riservata al trasporto e allo smaltimento dei materiali di risulta, con controlli specifici sulle forniture più esposte al rischio criminale, e verrà rafforzata la tutela del lavoro nei cantieri, coinvolgendo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tavoli presso le Prefetture per vigilare sulle condizioni di alloggiamento, formazione e trasporto della manodopera e contrastare ogni forma di sfruttamento, caporalato e concorrenza sleale sul piano contrattuale. Il governo Meloni, con il ministro Piantedosi e le strutture del Viminale, insieme alla Regione Calabria e al presidente Occhiuto, va avanti con determinazione sulla strada della legalità, della trasparenza e del contrasto ad ogni forma di ingerenza criminale, per assicurare la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire il diritto alla salute ai cittadini calabresi, a partire dall’ospedale della Sibaritide il cui cantiere è stato fatto oggetto nei giorni scorsi di gravi attacchi criminali».