A Papasidero (CS) tantissimi appassionati di sport e turismo: grande partecipazione per la tappa di High Wellness South Italy

Sorrisi e sport. Abbracci e fatica. Rafting, canyoning, trekking culturali, show cooking e il rito del “Toro” che hanno fatto vivere un’esperienza unica ai tantissimi partecipanti di “Outdoor Sports Day 2025”. Altra tappa del progetto High Wellness South Italy che sta facendo riscoprire la Calabria ed il Sud Italia. Due giorni intensi, a Papasidero, tra sport all’aria aperta appunto e tradizioni popolari.

Sia il Press Travel tour, dedicato agli operatori del turismo, tra cui giornalisti di viaggio, travel blogger, content creator, tour operator e albergatori, sia la giornata outdoor all’insegna dell’avventura e del divertimento ha fatto scoprire angoli di Calabria meravigliosi.

Non sono mancati show cooking, trekking culturale guidati e incontri B2B tra operatori del settore.

High Wellness South Italy spinge, da alcuni mesi, su queste traiettorie: esperienze autentiche per riscoprire la bellezza di luoghi ancora poco battuti, ma ricchissimi di storia, cultura e identità.

Progetto finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) – Ministero del Turismo – delibera CIPESS n. 58/2021. Titolo progetto: Highwellness. Area tematica: “Competitività Imprese”. Settore di intervento: “Turismo e Ospitalità” – Scheda 52 “Montagna Italia”.

Per oltre un anno, dunque, con undici tappe previste, tra Sila e Pollino, è partito il rilancio del turismo montano. Si tratta di uno dei migliori progetti premiati in Italia, dal Ministero del Turismo, per la promozione ed il rilancio del turismo montano regionale, attraverso adeguamenti infrastrutturali, creazione e promozione di prodotti turistici sostenibili e la reazione di un sistema di rete di cooperazione tra gli operatori. Dalla Ciclovia dei Parchi prima e dal Sentiero Regionale poi, tutti sembrano apprezzare e condividere