XIX Corrinsieme: una grande ripartenza e un eccezionale veicolo di diffusione della pratica sportiva

Centinaia di atleti di ogni età e un pubblico folto e appassionato come sempre hanno costituito il miglior colpo d’occhio della XIX edizione della Corrinsieme, la grande classica di corsa su strada tornata domenica 29 giugno dopo dodici anni di assenza. Una ripartenza alla grande, dunque, per la manifestazione organizzata dal Comitato regionale Fidal Calabria e dall’Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido, col patrocinio del comitato regionale del Coni, della Presidenza della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e del Comune di Santa Caterina dello Jonio.

Valevole come campionato regionale individuale Fidal (settore giovanile), campionato regionale individuale e societario settore assoluti Fidal di corsa su strada e campionato regionale individuale Endas di corsa su strada 2025, è perfettamente riuscita grazie allo sforzo profuso dal comitato organizzativo locale, presieduto da Gino Caporale e dal suo vice Domenico Carioti, e composto dal responsabile del percorso Francesco Criniti e dal responsabile dei top runner Mimmo Carone, insieme ai tanti volontari delle associazioni “I Gabbiani”, Pro Loco Santa Caterina dello Jonio e al Comitato Basso Jonio Catanzarese della Croce Rossa Italiana. Una corsa all’insegna dell’aggregazione e della solidarietà, visto che l’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

E davanti al traguardo situato, come sempre, di fronte alla villa comunale della deliziosa cittadina ionica, la passione per la corsa ha contagiato tutti, accomunando i giovanissimi partecipanti alle competizioni a loro riservate, i top runner internazionali che hanno dato vita all’esibizione conclusiva (consistita di un allenamento su ritmi elevati), e i tanti podisti master e amatori, fino alla signora debuttante nella non competitiva, che abbandonando la propria proverbiale pigrizia, ha promesso di prepararsi seriamente per la prossima edizione.

Il pomeriggio, iniziato intorno alle 16:30 è trascorso piacevolmente fino al tramonto, animato dalla inconfondibile conduzione di Lodovico Nerli Ballati, speaker dei grandi eventi podistici nazionali, a partire dalle maratone di Roma e Firenze.

L’albo d’oro della manifestazione, dunque, si è arricchito dei nomi dei vincitori delle varie categorie.

Per gli assoluti femminili sul circuito di seimila metri, ha vinto la giovane Giorgia Ventrice dell’Atletica Gioia Tauro, che col tempo di 26’40” ha preceduto la sempre verde Teresa Latella (prima nella categoria Master F 50) e la prima delle Master F 40 Ivana Roberto. Negli assoluti maschili ha vinto Antonino Schipilliti della Podistica Messina, coprendo la distanza degli ottomila metri col tempo di 28’45″86, davanti Mirko Elia e Alessandro Migliazza della Hobby Marathon.

Questi i vincitori delle altre categorie: Silvia Costa della Fiamma Atletica Catanzaro (Seniores SF), Larissa Votano della Run for Catanzaro (Master F 45), Antonia Tarantino della Libertas Atletica Lamezia (Master 55), Graziella De Stefano della Violetta Club (Master F60), Andrea Gualtieri della Run for Catanzaro (juniores), Alessandro Migliazza della Hobby Marathon (Master M 35), Raffaele Abbruzzese della Libertas Atletica Lamezia (Master M 40), Nicola Loprete della Run for Catanzaro (Master M 45), Salvatore Privitera della Run for Catanzaro (Master M 50), Giuseppe Gualtieri della Poliporto Soverato (Master M 55), Andrea Pileggi della Hobby Marathon (Master M 60), Pier Luigi De Matteis della Polisportiva Sant’Orso di Aosta (Master M 65), Francesco Brunello dell’Atletica Zarapoti (Master M 70), Antonio Femia della Poliporto Soverato (Master M 75), Franco Armieri della Marathon Cosenza (Master M 80).

La manifestazione si è conclusa con l’allenamento internazionale di 14 top runner del calibro del vice campione italiano di maratona nel 2024 Hajjai El Jebli e delle forti atlete keniane Abigael Chelagat, Aurilia Jerotich e Mercy Jebichiile. Hanno corso il campione mondiale Master 35 in carica sui 10000 indoor Umberto Persi, il campione italiano di cross e 5.000 metri nel 2022 Luca Alfieri, il campione italiano 2021 nei 1.500 metri Mohammed Zerrad, l’eritreo Freedom Amaniel, il burundese Louis Intunzinzi, gli azzurri Nikolas Loss e Luca Ursano, che a giugno al meeting internazionale di Parigi “Fast 5000 – The fastest race of your season” ha abbattuto il muro dei 14 minuti con il crono 13:54.92 e in Austria al meeting “Track night Vienna” ha chiuso al 4° posto in 13:42.8, e poi i keniani Jacob Kiplimo Kosgei e Boniface Fundi Njiru.

Giusto per dare l’idea dei ritmi tenuti dagli atleti impegnati, va rilevato come i primi quattro siano scesi sotto i 3′ al chilometro.

Insomma, se tra qualche giorno sulle strade di mezza Italia vedremo cimentarsi qualche podista in più, il merito sarà stato anche di una manifestazione come la Corrinsieme, che non ha tradito lo spirito della propria denominazione e della propria storia, confermandosi uno straordinario veicolo di promozione dell’attività sportiva.