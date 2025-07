Ferrovie, il sindaco Romeo chiede “interventi urgenti” per la stazione di Vibo Valentia-Pizzo: “Treni a velocità eccessiva e mancate fermate”

Il Sindaco di Vibo Valentia, Vincenzo Francesco Romeo, ha inviato due distinte lettere a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria, per sollecitare urgenti interventi volti a migliorare la sicurezza, la funzionalità e l’accessibilità della Stazione di Vibo Valentia-Pizzo. Le preoccupazioni del Sindaco riguardano episodi critici recenti e la necessità di adeguare i servizi in vista dell’imminente stagione estiva, cruciale per il turismo locale.

Allarme sicurezza: treni a velocità eccessiva e mancate fermate

Nella prima missiva, datata 19 giugno 2025, il Sindaco Romeo esprime “profonda e crescente preoccupazione” per episodi che “sembrerebbero riguardare le operazioni e la sicurezza presso la stazione di Vibo Pizzo”. Tra le segnalazioni ricevute, e riscontrate anche da episodi di cronaca locale, spiccano un caso in cui un treno Frecciarossa potrebbe “non aver effettuato la prevista fermata, rendendo necessario un suo successivo rientro in stazione”, e il “transito di treni merci a velocità che apparirebbero eccessive all’interno dell’area della stazione”.

Questi eventi, sottolinea il Sindaco, “sollevano interrogativi fondamentali circa l’efficacia dei sistemi di sicurezza in essere e l’aderenza ai protocolli operativi”. La Stazione di Vibo Pizzo, pur avendo un “ruolo strategico fondamentale per il nostro territorio”, rischia di assumere “sempre più le caratteristiche di una stazione secondaria”, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza. Il Sindaco avverte che “il transito o l’attraversamento dei binari di una stazione a velocità elevate e senza il necessario rallentamento potrebbe in effetti costituire un rischio concreto e potenziale occasione di tragedia”. Vengono inoltre segnalati “cambi repentini di binario, al di là di quelli che sarebbero i naturali criteri di sicurezza generalmente applicabili e percepibili.”

Considerando che l’imminente stagione estiva vedrà la stazione come “snodo cruciale per migliaia di turisti che scelgono la nostra costa”, il Sindaco chiede a RFI “un chiarimento puntuale in merito alle situazioni descritte e, soprattutto, l’assicurazione che vengano messe in atto tutte le misure correttive e preventive necessarie per garantire la piena funzionalità e, primariamente, la massima sicurezza della stazione di Vibo Pizzo”.

Accessibilità e servizi: richiesta di stalli taxi

La seconda lettera, anch’essa del 19 giugno 2025, si concentra sulla necessità di migliorare l’accessibilità della stazione attraverso la realizzazione di posti auto riservati ai taxi. Il Sindaco evidenzia come il piazzale antistante la stazione sia attualmente “privo di spazi dedicati e adeguatamente segnalati per lo stazionamento dei taxi”, causando “disagi significativi sia per l’utenza che necessita di un servizio di trasporto pubblico non di linea, sia per gli stessi operatori del settore”.

Romeo ribadisce che la presenza di stalli taxi è un “requisito essenziale per garantire un servizio efficiente, sicuro e conforme agli standard di accoglienza che una stazione ferroviaria moderna dovrebbe offrire”, contribuendo a “migliorare la fluidità del traffico, a prevenire soste abusive e a facilitare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico per tutti i cittadini, inclusi coloro con ridotta capacità motoria o esigenze specifiche”. Richiamando la Legge 21/1992 e il D.P.R. 503/1996, il Sindaco chiede formalmente a RFI di “predisporre, con la massima urgenza, la realizzazione di almeno due posti auto riservati ed opportunamente segnalati per i taxi all’interno del piazzale di pertinenza della Stazione Ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo”.

Per migliorare ulteriormente l’informazione ai viaggiatori, il Sindaco ha inoltre espresso la disponibilità del Comune a fornire quattro cartelloni informativi, due da collocare all’interno della stazione e due all’esterno. Questi cartelloni avranno lo scopo di informare i passeggeri sull’attuale collegamento tramite autobus di Ferrovie della Calabria tra la stazione, la città e le principali località della “Costa degli Dei”.

Il Sindaco Romeo confida in un sollecito riscontro e in un intervento risolutivo da parte di RFI, per assicurare che la Stazione di Vibo Valentia-Pizzo possa operare ai massimi livelli di sicurezza e funzionalità a beneficio di residenti e turisti.