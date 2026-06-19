Pietrapaola tra i beneficiari degli interventi regionali su depurazione e ciclo idrico: investimento da 200mila euro

Per un piccolo comune come il nostro, che ad ogni Estate, con l’aumento esponenziale della popolazione, è costretto a confrontarsi, al pari di altri, con criticità storiche come la carenza idrica, essere tra gli enti beneficiari degli interventi programmati dalla Regione Calabria per il miglioramento del sistema di depurazione e la tutela del mare, ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità. Perché eravamo e restiamo convinti che non si può costruire una destinazione turistica senza garantire a residenti e ospiti servizi fondamentali.

MARE PULITO ED EFFICIENZA CICLO IDRICO PRIORITÀ CONDIVISA CON REGIONE

È quanto dichiara il Sindaco Manuela Labonia esprimendo soddisfazione per l’importante risultato che vede la comunità di Pietrapaola tra gli oltre 200 interventi finanziati per oltre 175 milioni di euro, previsti dalla programmazione delle risorse nel settore depurativo-fognario del ciclo idrico integrato.

SENZA SERVIZI FONDAMENTALI IMPOSSIBILE PARLARE DI DESTINAZIONE

L’impegno per un mare pulito e per l’efficienza del ciclo idrico – aggiunge il Primo Cittadino – rappresenta una priorità condivisa, nella consapevolezza che la valorizzazione del patrimonio costiero passa anche attraverso investimenti concreti e una costante attenzione alla tutela dell’ambiente.

OBIETTIVO RIEFFICIENTAMENTO SISTEMI DEPURAZIONE

Per il territorio di Pietrapaola è previsto un investimento di circa 200 mila euro nell’ambito delle attività Sorical in corso – Progetto CEWS (Coastal Engineering for Water Services), finalizzato al rapido riefficientamento dei sistemi di depurazione dei comuni costieri, con interventi programmati e in fase di realizzazione tra il 2025 e il 2026.