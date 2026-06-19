Rapporto Bankitalia, Straface: “Con Occhiuto la Calabria accelera. Crescono economia, occupazione e fiducia”

“I dati sull’economia reale presentati oggi dalla Banca d’Italia certificano un dato incontrovertibile: la Calabria non solo si muove, ma accelera. Quel +1,4% di crescita complessiva rispetto al Mezzogiorno e, soprattutto, lo straordinario balzo in avanti dell’occupazione che fa registrare un +3,8% nel 2025, non sono numeri casuali. In queste percentuali c’è tutta la visione e la determinazione di una squadra di governo, quella guidata dal presidente Roberto Occhiuto, che sin dal primo giorno è impegnata a ribaltare, nei fatti, la narrazione che vorrebbe la nostra regione perdente, rassegnata e perennemente lamentosa, la stessa che spesso sentiamo invocata nei pianti di certa opposizione.

Come assessore al Welfare guardo a questi numeri certi con la consapevolezza che il lavoro è la prima, vera forma di inclusione sociale e di contrasto alla povertà. Ed il fatto che il tasso di disoccupazione sia sceso al 9,8%, dimezzando di fatto il divario storico con la media nazionale rispetto al 2024, ci dice che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. E su questa strada continueremo ad andare avanti, sconfiggendo anzi tutto una mentalità, intrisa di vittimismo e di oicofobia, per troppo tempo alimentata anche e sopratutto da una classe politica senza visione e senza capacità progettuale.

Vedere e leggere che oggi la nostra regione, sul fronte del lavoro, cresce a ritmi decisamente superiori rispetto alla media nazionale (+0,8%), con ben 20.300 occupati in più, è la dimostrazione che le politiche messe in campo stanno finalmente incidendo sul tessuto sociale ed economico. Siamo perfettamente consapevoli che restano criticità importanti, ma le sfide non ci spaventano. Bankitalia ci conferma che la Calabria non è più il fanalino di coda, ma una regione non solo capace di mantenere il passo se non fare meglio del resto del Paese, ma che ambisce a ribaltare il destino scritto da altri non solo per la nostra terra ma per tutto il Sud”.

Così l’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface.