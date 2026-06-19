Ponte Stretto, Senatrice Minasi (Lega): “Entusiasmo per il sostegno del Giappone. Per Calabria e Sicilia vetrina internazionale grazie a Salvini”

«Accolgo con grande entusiasmo le parole del Premier giapponese Shigeru Ishiba che, nel corso dell’incontro bilaterale di tre giorni fa a Roma con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha espresso il forte auspicio che il Ponte sullo Stretto possa essere realizzato in sinergia con le eccellenze industriali giapponesi».

Inizia così una nota della Senatrice della Lega, Tilde Minasi, che prosegue:

«Parliamo di un’opera straordinaria che unisce idealmente Italia e Giappone da ben 30 anni, ovvero fin dalle prime fasi della sua progettazione. Vedere oggi questo legame rinnovarsi ai massimi livelli istituzionali è la conferma della bontà e della grandezza ingegneristica del progetto.

Il fatto che il leader di una delle più influenti e tecnologicamente avanzate potenze mondiali – dice ancora la Senatrice – punti sul Ponte sullo Stretto è un segnale di portata storica. Questa infrastruttura non sarà solo un collegamento fisico, ma rappresenta già una vetrina internazionale senza precedenti per la Calabria e la Sicilia, che proietta il nostro Mezzogiorno al centro degli investimenti globali.

Voglio inoltre rivendicare con assoluto orgoglio – aggiunge – l’impegno incessante della Lega e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in prima linea da quattro anni per sbloccare un iter che la sinistra aveva colpevolmente affossato. Per ben 13 anni, infatti, i governi a trazione progressista hanno letteralmente abbandonato l’opera, condannando il Sud all’isolamento per puro pregiudizio ideologico.

Oggi, grazie alla nostra determinazione – conclude – abbiamo impresso una svolta decisiva e lavoriamo per far partire i cantieri al più presto. Con la certezza che il Ponte sarà modello nel mondo».