Marina di Gioiosa Ionica, al via “A•mare – Stars and Charity”: gastronomia e solidarietà per l’oncologia di Locri

La cittadina si prepara a inaugurare la stagione estiva nel segno della grande gastronomia, dello spettacolo e della solidarietà più autentica. Il 21 e 22 giugno, la suggestiva cornice di Piazza dei Marinari ospiterà la prima edizione di “A•mare – Stars and Charity”, un evento straordinario, nato dall’idea dello chef Riccardo Sculli e dell’Associazione Marinamo, presentato nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune.

“A•mare è molto più dell’inaugurazione della nostra estate: è la dimostrazione che la Calabria deve puntare in alto” dichiara con orgoglio il Sindaco Rocco Femia. “Per questo primo appuntamento volevamo un evento con un’anima. Non celebriamo soltanto il nostro cibo eccezionale, ma diamo valore al nostro mare e alla nostra innata capacità di accoglienza, proponendo una visione nuova del nostro territorio. E soprattutto, non dimentichiamo chi ha più bisogno: i proventi di questa grande festa si trasformeranno in un aiuto concreto per sostenere chi lotta contro la malattia nel reparto di Oncologia di Locri, provando a regalare loro un sorriso in più.” L’evento, che aspira a diventare un punto di riferimento regionale, vedrà la partecipazione di ben nove grandi chef, un pastry chef, un maestro gelatiere e selezionati bartender. Il programma del 21 giugno si aprirà alle ore 18:30 con A.Mare for Charity, una maratona musicale e artistica aperta al pubblico con le performance di Leandro Grillo, Gameboys e Antonio Catalano.

Lunedi 22 giugno invece l’attesa cena di gala “Un Mare di Stelle” (riservata ai possessori di ticket). Un eccezionale percorso gastronomico che vedrà protagonisti gli chef stellati Antonio Abbruzzino, Antonio Biafora, Nino Rossi e Riccardo Sculli, insieme al pastry chef Bruno Monteleone e al maestro gelatiere Antonio Ruggia. Ad impreziosire la serata sarà la straordinaria voce di Silvia Mezzanotte, protagonista di uno spettacolo dal vivo. Dalle ore 23:30, la notte proseguirà con l’appuntamento Late Night by the Sea, a ingresso libero tra cocktail e atmosfere suggestive sul mare.

Splendida ed unica la location di Piazza dei Marinari, che diventerà il teatro ideale per questo grande progetto benefico e di promozione delle eccellenze del territorio , dimostrando come la rigenerazione urbana possa sposare la solidarietà sociale.

“La cucina – prosegue il Sindaco Femia – è amore e anche cura dell’altro. Invito tutti i calabresi, i turisti e i cittadini a partecipare numerosi. Venire a Marina di Gioiosa il 21 e 22 giugno significherà godere di una cornice unica. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma estivo, anzi racconteremo la nostra idea di estate a Marina di Gioiosa”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente Marinamo ETS, lo chef Riccardo Sculli, tutti gli straordinari professionisti e i partner che hanno aderito con entusiasmo, e bisogna sottolineare gratuitamente, per accendere una luce di speranza nel reparto di Oncologia di Locri.

L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Locri, finalizzato all’acquisto di macchinari specifici e al miglioramento dell’accoglienza dei pazienti in una struttura fondamentale per l’intero territorio.