“Storie di emigrazione italiana nel mondo: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori di Reggio Calabria in sinergia con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17:00, nella Sala conferenze dello stesso Museo propongono una interessante conferenza dal titolo “Storie di emigrazione italiana nel mondo: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia”. Apriranno l’incontro gli interventi di Fabrizio Sudano, direttore del MArRC e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Con il contributo di video proiezione, relazionerà Nicodemo Misiti, docente di Lingue Straniere, etnolinguista, scrittore, fotografo, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria. Con il contributo di video proiezione il prof. Misiti illustra le vicende di milioni di italiani che, tra Ottocento e Novecento, lasciarono la propria terra in cerca di lavoro, dignità e futuro. Dagli approdi nelle grandi città degli Stati Uniti alle colonie agricole del Brasile, dalle comunità italiane dell’Argentina fino alle nuove opportunità offerte dall’Australia, queste storie raccontano sacrifici, speranze e successi. Un patrimonio di memoria che testimonia il contributo degli emigranti italiani alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi che li accolsero, senza mai recidere il legame con le proprie radici.