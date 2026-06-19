“Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia” - Alberto Moravia
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaConsiglio regionale, lunedì la cerimonia per il 55° anniversario della prima seduta...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Consiglio regionale, lunedì la cerimonia per il 55° anniversario della prima seduta dell’Assemblea a Reggio Calabria

Lunedì 22 giugno, alle ore 10.30, nel Transatlantico di Palazzo Campanella, alle spalle dell’Aula “Giuditta Levato”, si svolgerà la cerimonia commemorativa per il 55° anniversario della prima seduta del Consiglio regionale della Calabria tenutasi a Reggio Calabria il 22 giugno 1971.
L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con l’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, intende rendere omaggio a una pagina significativa della storia istituzionale calabrese e a quanti contribuirono alla nascita e al consolidamento dell’autonomia regionale.
Ad aprire la manifestazione saranno gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e del presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, Ernesto Funaro.
Alla cerimonia parteciperanno i familiari dei consiglieri regionali della Prima Legislatura e saranno presenti anche tre diretti protagonisti di quella storica seduta: Armando Algieri, Luigi Cirillo e Sergio Scarpino, testimoni di una stagione che ha segnato l’avvio del percorso istituzionale della Regione Calabria.
Nel corso dell’iniziativa sarà scoperta una targa commemorativa dedicata alla prima seduta dell’Assemblea regionale svoltasi a Reggio Calabria, quale segno permanente di memoria e riconoscenza verso i protagonisti di una delle pagine più significative della storia democratica della Calabria.
Articolo PrecedenteDomani al “Festival dell’argomento a piacere” arriva Nicola Savino con la sua “lotta di classe”: dalla gavetta in radio ai trionfi in tv. A Roccella Jonica fino a domenica
Articolo SuccessivoNuova SS106, risultati e prospettive: confronto pubblico a Caulonia con cittadini e istituzioni
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Nuova SS106, risultati e prospettive: confronto pubblico a Caulonia con cittadini e istituzioni

Incendio al mezzo di imprenditori antiracket, arrestato Diego Rosmini: contestato il metodo mafioso

Active Ageing e politiche pubbliche: il 22 giugno all’Università della Calabria il workshop su invecchiamento, benessere e disuguaglianze in Europa

Al teatro comunale di Cassano all’Ionio in scena “Cammelli a Barbiana”

Anteprima nazionale Terra Madre Calabria, a Tropea cambia la viabilità: sindaco Macrì invita tutti alla collaborazione

Amministratori locali nel mirino: oltre 6mila intimidazioni in 16 anni, Calabria tra le aree più colpite

Pitta Days e San Vitaliano, Catanzaro scommette sulla sua identità: due giorni per raccontare la città attraverso sapori, tradizioni e imprese locali

Oncologia a Corigliano-Rossano, Scutellà presenta un’interrogazione: “Garantire subito continuità nelle cure”

Bagni chimici sul lungomare di Villa San Giovanni, Santoro: “Il simbolo di quattro anni di improvvisazione amministrativa”

Farmaci, nel 2025 la spesa sfiora i 25 miliardi: cresce il peso sul servizio sanitario nazionale

Gli “Anzianotti” presentano in Commissione Sport “L’assalto all’isola di Cirella 2026”, la due giorni di nuoto nel Tirreno cosentino giunta alla sua VII edizione

Catanzaro: incontro al Comune tra il sindaco e il neopresidente dell’ordine degli agronomi e forestali

Sanità, Campana: “Nomine fedeli e reparti senza medici. De Salazar e Occhiuto stanno smontando gli ospedali della Sibaritide”

Cuzzupi: “Formazione scuola lavoro, sfida strategica per il futuro”

Bilancio regionale, in Aula la manovra correttiva: fondi per maltempo, sanità e sostegno alle famiglie delle vittime di Amendolara

60 anni di storia e sport inclusivo: l’Aleandre Basket Reggio Calabria presenta le manifestazioni di fine anno e lo storico debutto del Baskin al...

Idonei Calabria PA rilanciano la mobilitazione: incontro il 24 giugno in vista della manifestazione di luglio

Polizia Reggio Calabria: denunciati tre minorenni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

Ponte sullo Stretto, Minasi: “Dal Giappone un sostegno che conferma il valore strategico del progetto”

Domani al “Festival dell’argomento a piacere” arriva Nicola Savino con la sua “lotta di classe”: dalla gavetta in radio ai trionfi in tv. A...

Gerace Heritage Lab 2026: il borgo al centro del confronto internazionale sul patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile

Unci Agroalimentare, Scognamiglio: “Opportunità per giovani pescatori e organizzazioni produttive con Campagna Tonno 2026”

Cinquefrondi, Conia riorganizza la macchina amministrativa: nominati i nuovi responsabili di ripartizione

“Giugno Locrese” 2026 – Nel segno di Nosside, la LVII edizione dello storico evento: nella Corte del Palazzo di Città la cerimonia di premiazione

Curcio: “La ‘ndrangheta è un’industria globale del crimine, non ne conosciamo ancora la reale portata”

“Tra passi e spiritualità”: a Girifalco una serata magica nel segno della fede, della rinascita e del Cammino

Notte di incendi a Saline di Montebello Jonico: danneggiati studio medico, auto e barca

“Il recinto degli specchi”: a Pianopoli la presentazione di un romanzo che interroga il nostro tempo

Trame 15 Festival, presentato il “Manifesto con San Luca”

“Storie di emigrazione italiana nel mondo: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Crotone: nomina componenti Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari

Crotone: eletta la Commissione Elettorale Comunale

Riparte “SUMMER STEEL GAME”: attività educativa gratuita per i centri estivi della Calabria

“L’economia calabrese cresce oltre la media nazionale”. Il presidente di Unioncamere, Falbo, accoglie con soddisfazione i dati di Bankitalia su pil ed export

Conclusi i lavori sulla strada provinciale 53 “Vazzano Vallelonga”

Un docente reggino al Congresso Internazionale DILLE 2026: ricerca, plurilinguismo e innovazione nella didattica delle lingue

Rapporto Bankitalia, Straface: “Con Occhiuto la Calabria accelera. Crescono economia, occupazione e fiducia”

Consegnate al Conservatorio di Vibo Valentia la partitura del Magnificat e una pergamena di riconoscenza

Residenze fittizie ed evasione di tributi locali. Accertato omesso versamento IMU per circa 350mila euro nei confronti di 97 persone

Ponte Stretto, Senatrice Minasi (Lega): “Entusiasmo per il sostegno del Giappone. Per Calabria e Sicilia vetrina internazionale grazie a Salvini”

Rosarno: via libera a sedie e tavolini fuori dalle attività commerciali

Festival Trame, Bertolè (Comune di Milano): “I 280 beni confiscati come pietre di inciampo della presenza mafiosa a Milano”

Corrinsieme 2026, i top runner africani in gara domenica 28 giugno

Il 21 giugno a Cosenza la Festa della Musica

Crotone: il sindaco Voce espone gli indirizzi generali di governo

Quel “No” che cambiò l’Italia: Paola Quattrini porta in scena a Mendicino la forza rivoluzionaria di Franca Viola

Autonomia differenziata, Irto (Pd): “Opposizioni unite contro il blitz della Lega, la Calabria non può pagare il prezzo di un patto di potere”

De Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”

Brutto: “La Calabria cambia passo: i numeri di Bankitalia certificano che la strada è quella giusta”

Gran finale per il Mediterraneo Radio Festival: i Cameristi del Teatro alla Scala diretti da Filippo Arlia

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: approvato Piano Operativo Triennale 2026-2028

Antonio Megna è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Crotone

Siderno: consegnata agli operatori balneari la Bandiera Blu 2026

Crescita del Pil calabrese, Ferrara: “Un dato trascinato anche da Agenda Calabria”

Svimez, Capone (leader UGL): “Valorizzare il patrimonio strategico del Mezzogiorno per la crescita dell’intero Paese”

Arte contemporanea nei piccoli centri, al via “Una Boccata d’Arte”: coinvolto anche il borgo di Gerace

De Francesco (FdI): “Dal Governo attenzione concreta ai Comuni calabresi. Il lavoro di Wanda Ferro dà risposte ai territori”

Processo Hydra, la Dda di Milano: “Non una mafia silenziosa, ma un sistema radicato e violento”

Arrestato a Villa San Giovanni un uomo per possesso di documenti falsi

Sessanta migranti soccorsi e condotti a Vibo Marina, avviate le procedure di accoglienza

Mafia, Tescaroli (Procuratore della Repubblica di Prato) al Festival “Trame”: “Nessuna organizzazione è invincibile. Gruppi mafiosi albanesi e cinesi compenetrati nel tessuto criminale del...

Minacce e presunti maltrattamenti alla compagna, 31enne arrestato nel Cosentino

Al via le candidature per il campo estivo “E!state Liberi” 2026: un’opportunità gratuita per 7 giovani di Cinquefrondi

Ecoreati in Calabria, Legambiente: “Nel 2025 forte riduzione delle violazioni nel settore dei rifiuti”

Occhiuto: “Felice per dati Bankitalia, raccogliamo frutti di anni di lavoro”

Maturità, l’incoraggiamento dell’assessore Micheli agli studenti: “Non abbiate paura, avete una storia da raccontare”

Documento approvato dalla segreteria regionale del PCUP: “Strage di Amendolara, il NON diritto”

Catanzaro, “Musica inclusiva in movimento”: un autobus si trasforma in un palcoscenico itinerante per una città sempre più accessibile

Al via a Roccella Jonica il “Festival dell’argomento a piacere”: tre sere d’estate per scoprire le passioni (insospettabili) dei grandi della tv e della...

La Catanzaro Servizi verso l’affidamento dell’assistenza tecnica al Comune per il programma “Metro Plus”

Caso Sofia, pronta la sfida in appello: la difesa di Rosa Vespa chiede una nuova valutazione psichiatrica

Il trionfatore di “Ballando con le Stelle” si racconta tra balli travolgenti, hits famose e una storia emozionante: Giovanni Pernice apre CatonaTeatro con il...

Mezzo pesante avvolto dalle fiamme sulla Statale 106, traffico bloccato a Botricello

Al congresso internazionale Manufacturing Renaissance uno sguardo sul futuro dell’industria manifatturiera, tra trasformazioni e opportunità

Calabria, balzo dell’occupazione nel 2025: oltre 20mila posti in più, ma salari e partecipazione restano criticità

Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani a “Trame”: il ricordo di Natale De Grazia e l’impegno per fare luce sui traffici illeciti del...

AgrariaUniRC, il futuro delle foreste si scrive sul campo: il successo di “Imboschiamoci 2026” nelle Valli Cupe

Olio evo, Coldiretti Calabria in piazza a Bari contro speculazioni e frodi

A Fagnano Castello nasce il Parco Avventura del Tritone, FdI: “Volano per l’economia locale”

Bronzi di Riace, Irto interroga il ministro della Cultura: “Rischio per i due capolavori, urgente provvedere all’adeguamento delle basi antisismiche”

#daMargherita: nella villa comunale a Catanzaro le incursioni letterarie con Gioacchino Criaco, Francesco Pileggi e Giuseppe Ranieri

Tragico incidente a Platì: muore bimba investita dall’auto della madre

Catanzaro, inaugurata la struttura del progetto “Il futuro dopo di noi”. Belcaro: “Comune attento a bisogni delle persone con disabilità”

Cultura, M.Occhiuto (FI): “Festival Arena dei Cedri valorizza territorio e coesione sociale”

Bovalino, al via il corso 2026 di formazione per la Polizia Locale

Ordine degli Ingegneri di Cosenza, si insedia il nuovo Consiglio: Catanzaro eletto presidente

Maturità 2026, il sindaco Franz Caruso agli studenti: “Affrontatela con serenità e fiducia”

Vibo Volley riparte da Botarelli: “Ambizioni alte anche in A3”

Fratelli d’Italia Marcellinara: “Orgogliosi del lavoro svolto dall’assessorato all’Ambiente della Regione Calabria”

Reggio Bic, avanti insieme: Rachele Giglio confermata in bianco-amaranto

Crisi del piccolo commercio, Benvenuto (CNA Agroalimentare Calabria): “Necessario un tavolo regionale per la sperimentazione dei centri commerciali diffusi”

Catanzaro, mercatino degli hobbisti: domenica 21 giugno il secondo appuntamento in Piazza Prefettura (con foto)

Cerisano (Cs), Palazzo Sersale hub culturale: a Cerisano Gotor presenta il libro su Piersanti Mattarella

Santa Severina (Kr), Notte Romantica tra lanterne e musica al Castello Carafa

Vibo Valentia, commemorato il carabiniere Antonino Civinini nel 39° anniversario della sua uccisione

“Cinque Martiri di Gerace”, cresce l’idea di un film: progetto verso Rai Fiction

Educazione finanziaria a Rombiolo (VV): incontro pubblico con Beppe Ghisolfi

“Il PD dica apertamente se è il ‘partito di Germaneto’ e della desertificazione della città”

Radio 105 a Reggio Calabria è la radio della NTC Summer League 2026, il torneo “Master” del Circuito 3×3 Estathé Italia

Maturità, da Cesare Pavese al discorso di Saragat all’Assemblea Costituente: ecco le tracce della prova di italiano

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook