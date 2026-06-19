Nuova SS106, risultati e prospettive: confronto pubblico a Caulonia con cittadini e istituzioni

Giovedì 25 giugno, alle ore 18:00, nella Biblioteca Comunale di Caulonia, il “Comitato 106” e l’Amministrazione Comunale incontrano la comunità in un’Assemblea Pubblica per condividere i risultati ottenuti fin qui sul tracciato della nuova SS106.

Non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che vogliamo costruire insieme, passo dopo passo, con chiarezza e senza scorciatoie. Il futuro della mobilità e lo sviluppo del nostro territorio non si decidono a tavolino, si discutono con chi quelle strade le deve vivere ogni giorno.

In questi mesi la partecipazione attiva e la consapevolezza della nostra comunità hanno già dimostrato di poter incidere profondamente sulle scelte che riguardano il futuro di tutti. È la dimostrazione che la trasparenza, quando è reale e non di facciata, diventa la base per scelte più giuste.