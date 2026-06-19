Chiara Riparbelli sceglie la Tonno Callipo: “Una società seria con mentalità vincente”

Ben otto stagioni di fila a murare ed ‘in veloce’ per l’esperta Chiara Riparbelli, centrale pugliese di 188 centimetri. Ultime due campionati a Melendugno, con 225 punti nell’ultima stagione e 198 in quella precedente. Profilo dunque di spessore per la batteria delle centrali giallorosse in A3. Grande determinazione e voglia di calarsi subito nella nuova realtà da parte di Chiara, che si dice entusiasta della nuova destinazione, anche per i suoi numerosi trascorsi calabresi.

Allora Chiara, perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

“Perché è arrivata da una società seria, con la mentalità vincente, caratteristica importante che condivido appieno. Oltretutto, essendo già stata quattro anni a Soverato per me si tratta di un ritorno molto gradito in Calabria. Nel senso che conosco bene il calore della sua gente e la passione dei suoi tifosi” .

Sei reduce da ben 8 tornei di A2: con quali aspettative arrivi a Vibo?

“Sicuramente molto alte: la società giallorossa con la sua storia ha fatto parlare molto di sé. Ed è altrettanto chiaro che della Tonno Callipo se ne parla bene in tutto il nostro mondo pallavolistico”.

Cosa conosci di questa giovane realtà calabrese come la Tonno Callipo nata (e vincente) da tre anni, che ha già fatto una certa storia al maschile?

“Infatti con la maschile ha raggiunto importantissimi traguardi, grazie alla sua ottima organizzazione e gestione. La volontà è quella di essere tra le grandi anche nel mondo femminile. Non posso che ritenermi ovviamente molto orgogliosa, soprattutto per il fatto che il mio profilo sia stato considerato per portare avanti questi obiettivi e completare un roster già molto valido”.

Che tipo di A3 immagini, molto diversa dalla A2 che sicuramente conosci meglio?

“È complicato adesso definire il livello della A3 o paragonarlo alla A2. Certo sono sicura che sarà molto competitiva. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate e che hanno gli stessi nostri obiettivi, quindi sarà una battaglia ogni partita”.

CURRICULUM

CHIARA RIPARBELLI – centrale

Data di nascita: 26/04/1996 Mesagne (Brindisi) Altezza: 188 cm.

Carriera:

Stagione Serie Squadra

2025-26 A2 Narconon Volley Melendugno

2024-25 A2 Narconon Volley Melendugno

2023-24 A2 Lpm Bam Mondovì

2022-23 A2 Lpm Bam Mondovì

2021-22 A2 Ranieri International Soverato

2020-21 A2 Volley Soverato

2019-20 A2 Volley Soverato

2018-19 A2 Volley Soverato

2016-17 B1 Lu.Vo. Barattoli Arzano