Il 21 giugno a Cosenza la Festa della Musica

Anche Cosenza è pronta per celebrare la Festa della Musica, grazie alla collaborazione tra il Conservatorio “S. Giacomantonio”, il Comune di Cosenza e il Museo dei Brettii e degli Enotri. Il 21 giugno, dalle 17,00 a seguire fino alla mezzanotte, il Museo dei Brettii e degli Enotri risuonerà della grande musica. Numerosi studenti del Conservatorio cosentino daranno “Voce” al luogo del museo in una maratona musicale con i suoni di Beethoven, Schubert, Mozart, Ginastera, Ravel, Debussy, Chopin, Villa Lobos, Poulenc, Liszt, e tanti altri autori. La Festa della Musica è un evento internazionale che si svolge ogni anno il 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, con l’obiettivo di trasformare i luoghi della città in spazi comunitari all’insegna della condivisione dell’esperienza di ascolto e di esecuzione musicale. Quest’anno il tema designato è “La voce nei luoghi”. La Festa della Musica rappresenta un momento di forte aggregazione nel tessuto sociale italiano, capace di rafforzare i valori della cittadinanza e di consolidare, a livello locale e nazionale, il dialogo tra cittadini, enti e amministrazioni. Perché la musica, quando diventa linguaggio condiviso, non appartiene più a un luogo soltanto, ma appartiene a una comunità intera.