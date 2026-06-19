Al teatro comunale di Cassano all’Ionio in scena “Cammelli a Barbiana”

In scena al teatro comunale di Cassano All’Ionio, il prossimo 27 giugno, alle ore 19.30, “Cammelli a Barbiana”. Uno spettacolo teatrale scritto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Un racconto poetico e appassionato sulla vita di don Lorenzo Milani e sulla sua rivoluzionaria scuola nei boschi dell’Appennino toscano. Narra la storia di don Milani: dalla sua vita agiata da “signorino” fino alla scelta di farsi prete. L’esilio nella sperduta parrocchia di Barbiana.La nascita della scuola popolare per i figli dei contadini e degli operai, dove non c’erano lavagne o bocciati, ma solo tempo per aspettare gli ultimi. Il titolo deriva da un aneddoto legato alla celebre frase evangelica: «È più facile che un cammello (che in realtà nell’originale era una fune) passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». L’immagine della fune o del cammello era usata come metafora e insegnamento per i suoi ragazzi, abituati a una vita dura e concreta. L’evento è promosso dalla diocesi di Cassano, a chiusura dell’anno pastorale. Per Mons. Francesco Savino, vescovo della città delle terme e Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “e’ un racconto duro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è stato Barbiana, e con tutta la sorpresa negli occhi di quei ragazzi dimenticati che, un giorno, videro un cammello volare sulle loro teste”.