Conclusi i lavori sulla strada provinciale 53 “Vazzano Vallelonga”

Anas ha ultimato l’intervento di ripristino lungo la strada provinciale 53 “Vazzano Vallelonga”, nel tratto compreso tra il km 6,800 e il km 6,850, in provincia di Vibo Valentia.
L’attività, condotta da Anas in via eccezionale su richiesta della Prefettura e della Provincia di Vibo Valentia, ha consentito di mettere in sicurezza il tratto precedentemente interdetto a causa di un movimento franoso, permettendo così il superamento dei disagi per le comunità locali.
La riapertura effettiva al transito avverrà contestualmente all’emanazione dell’ordinanza provinciale.